Эдгард Запашный: вопрос по нашему цирку в пандемию решил лично Собянин

Эдгард Запашный — артист цирка в четвёртом поколении. Вместе с братом Аскольдом они гастролируют по России и миру. С одной стороны, им рукоплещут восторженные зрители, с другой — постоянно критикуют защитники животных.

Сохранил ли российский цирк советское наследие? Какое отношение к Цирку дю Солей? Какие потери несут артисты из-за коронавируса? Уйдёт ли народный артист России в депутаты? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью NEWS.ru ответил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Коронавирус убивает цирк?

— Как отнеслись к тому, что новые коронавирусные ограничения сократили заполняемость залов до 25% мест?

— Мы не были к этому готовы. Это серьёзные трудности, которые всплыли. Стоял вопрос, стоит ли вообще работать. Одно дело, когда рассчитываешь на 50%, а тут 25%. Мы не бюджетная организация, мы единственное ГУП в Москве среди культурно-массовых учреждений. Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сказала, что по нам вопрос решался отдельно Сергеем Собяниным. Столичное правительство компенсирует нам траты, которые мы вынуждены будем понести.

Нас это устроило, это справедливо, потому что полное закрытие вызвало бы финансовые трудности у сотрудников. Новогодний период всегда был таким, на который рассчитывали люди весь год, и даже брали кредиты, зная, что могут с ними расплатиться, заработав на новогодних праздниках.

25-процентная посадка в зале — это нерентабельно в любом случае, но полное закрытие — это ещё хуже. Мы будем получать хоть какие-то средства, чтобы снизить нагрузку на поддерживающий бюджет.

— Как в целом вы оцениваете положение цирка в это сложное время?

— К сожалению, цирк долгое время во всех документах указывался как «и т. д. и т. п.», то есть «театры, кинотеатры и т. д.» — там были мы. Сейчас о нас говорят на самом высоком уровне. Это положительный момент, несмотря на сложное положение всего в связи с пандемией.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политики vs цирк и обещание Путина

— С чем были связаны эти «и т. д. и т. п»?

— Большое заблуждение многих чиновников недооценивать важность цирка. Это идёт из того, что эти люди не ходят на цирковые представления, полагаясь на стереотип, что это искусство для небогатых людей, плохо образованных. Мало кто осознаёт важность и востребованность цирка.

К примеру, если братья Запашные приезжают, условно, в Рязань, то мы даём около 30 спектаклей в месяц — то есть около 30–40 тысяч людей нас посещают за это время. А это каждый 10-й житель города. При всём уважении к Филиппу Киркорову, но он даёт в городе один, максимум два концерта. Да, цена на билеты разная, но обслуживание публики кратно превышает концерты наших звёзд.

Многие губернаторы после разговора со мной принимали правильное решение, говоря политическим языком, поддержать свой электорат и отремонтировать цирки в том или ином регионе, иногда даже вразрез с федеральными властями, как это было в Нижегородской области, Удмуртии.

Эту информацию я постоянно хочу донести до власти. Я надеюсь, что мне удастся выполнить главный пункт нашей политической, если можно так сказать, повестки. Последним из лидеров страны, кто пришёл на цирковое представление, был Леонид Брежнев. Мне Владимир Владимирович пообещал в прошлом году, что придёт в цирк. Говорят, что обещанного три года ждут, но мне бы не хотелось, чтобы это так надолго затянулось. Понимаю, что сейчас пандемия, но надеюсь, что после этого всего Путин сдержит своё обещание и придёт в цирк.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Течёт крыша и нет помещений: в каком состоянии цирки в регионах

— Вы много ездите по России с гастролями. В каком состоянии находятся цирки в регионах?

— Основной комплекс цирковых зданий в стране был построен в 70–80-х годах. Многие сейчас требуют незамедлительного ремонта, как, например, в Уфе. Миллионный город, а цирк не работает много лет. В Самаре здание закрывают периодически по соображениям безопасности. Тоже миллионный город. И цирк там назван в честь Олега Попова (артист цирка, режиссёр, актёр, народный артист СССР. — NEWS.ru), туда нужно приезжать с качественными программами. Уже на несколько этапов делились строительство в Пензе и реконструкция в Саратове, там уже лично Вячеслав Володин вмешался.

Если отвечать на вопрос сухо, то около 50% всего имущественного комплекса цирков требуют серьёзного вмешательства.

— Какие регионы вы можете отметить положительно?

— Есть очень хорошие цирки, которые находятся в прекрасном состоянии. Например, тот же Нижегородский, Ижевский, Ивановский. В Рязани отремонтировали цирк. Плохо дела обстоят в Сочи.

— А как дела обстоят в Большом Московском цирке?

— Нашему цирку в следующем году 50 лет, он требует серьёзного ремонта. В начале ноября мы дважды останавливали спектакли, потому что не работала техника при смене манежа. Приходилось объявлять антракт на 10 минут.

У нас течёт крыша, территория вокруг здания в плохом состоянии, некоторые лестницы мы уже перекрыли: они проваливаются. Нам бы очень хотелось увеличить внутренние площади для более комфортного содержания животных, потому что за много лет нормы изменились. Мы видим, как решить этот вопрос, но нужны изменения в плане.

Есть два поручения президента, и они не выполняются.

— Сколько требуется на ремонт?

— Сумма меняется из года в год: кто-то говорит 8 млрд рублей, кто-то — 20 млрд. До тех пор, пока не зайдёт серьёзная команда инженеров и не оценит состояние здания, очень трудно назвать настоящую цифру.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Животные в карантин: как содержат зверей

— К сожалению, много людей болеет. Но никто не отменял, что и животные нуждаются в медицинском обеспечении. Возникали ли проблемы с этим в период карантина?

— Слава богу, таких проблем не было.

— А в целом как с содержанием животных?

— Я хочу отметить, что русский человек отличается от других тем, что готов совершать героические поступки в самое сложное время. В условиях пандемии многие артисты-дрессировщики, которые постоянно находятся под прессингом зоорадикалов, более 10 месяцев без работы. Они на своих плечах тащат и кормят животных. Я знаю даже коллег, которые устроились курьерами, чтобы была возможность прокормить своих тигров. Люди хватаются за любую работу, но животные не страдают.

— Вы когда-нибудь задумывались — если не цирк, то куда?

— Я воспитанник династии и семьи. Невозможно стать олимпийским чемпионом, если тебя в детстве за руку не привели к спорт. Когда ты дойдёшь до того возраста, когда начнёшь сам принимать решения, тебе скажут: «Ты уже старый, мальчик, идите отсюда».

Меня в цирк привели в 14 лет. Это тот возраст, когда начинаешь осознавать многие вещи, я понял, что мне нравятся некоторые виды спорта: футбол, бокс. Может быть, я с таким же фанатизмом, как всю жизнь занимался цирком, занялся бы спортом. И если бы обладал талантом, то, может быть, стал бы таким же знаменитым.

Российский цирк: бренд, который потерял позиции

— Советская цирковая школа была на высоте в любые годы. Что вы можете сказать о российской школе?

— Я рад тому, что интерес к цирку не гаснет, несмотря на все сплетни. Посмотрите, какое количество студий открылось в Москве. Это говорит об интересе. И такие школы: и для детей, и для взрослых — открылись по всей стране. Это показатель того, что цирковое искусство может дать если не профессию, то определённые навыки в жизни.

Проблем, конечно, много, как и везде. Но и позитивного очень много.

— Наши литература, театр и цирк всегда были брендом в мире. Сейчас это так же?

— Это бренд, который потерял позиции. Я, как советский человек, понимаю, что сегодня не все знают про хор Александрова, Большой театр. Мы не продвигаем это, как было в СССР. Наша культура теперь не так популярна, как тот же канадский цирк.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цирк дю Солей: Запашный против?

— Не гаснут страсти вокруг вашего высказывания о Цирке дю Солей на встрече с Владимиром Путиным. Ваше отношение изменилось?

— Журналисты разорвали то моё высказывание на куски, а уж в соцсетях как это подали! Моё мнение всегда было такое: Цирк дю Солей — один из величайших цирков.

Но и его стороной не обошёл коронавирус. Сегодня он объявил себя банкротом, и было объявлено о роспуске труппы в 4,5 тысячи человек. Это серьёзное поражение для этих людей.

Цирк ездит к нам в страну более 10 лет. Я был на всех их премьерах, они меня звали. И руководство дю Солей было у меня на представлениях. Год назад кастинг-директор был в жюри фестиваля «Идол», я его приглашал.

У меня конфликта с ними не было. Но возникло непонимание у людей, которые хотели бы, чтобы у меня был конфликт с дю Солей. Моя позиция, которую я озвучил на встрече с президентом, заключалась в одном. На фоне постоянного давления на нашу страну и санкций, в том числе от Канады, мы создаём условия для развития канадских компаний в России: если говорить о цирковом секторе, то это строительство стационарного здания дю Солей.

Никто не может меня обвинить, что за 10 лет я не сказал ничего плохого о цирке. Почему тогда Запашный молчал? 10 лет к ним ходил, улыбался и хлопал? Не было предмета для разговора. Это мои коллеги: они приезжали в Россию, отрабатывали и уезжали. Точно так же мы ездим с гастролями в Монако, Германию, Францию. Это нормальные вещи.

К тому же если мы даём им здание здесь, пусть они дадут там тоже там, у себя. Обыкновенный обмен. Мы вам базу дю Солей в России, а вы нам базу Большого театра в Монреале. Но это полностью погубит их балет! Люди увидят уровень на голову выше.

Вопрос был связан не с Цирком дю Солей, а с политической ситуацией в мире.

Планы на будущее: большая политика или арена до гробовой доски

— Сами не хотите пойти в большую политику?

— Я уже отчасти в ней. Вхожу в президентский совет по культуре, представляю там цирк. Я и мой брат стали доверенными лицами и Владимира Путина, и мэра Москвы Сергея Собянина. Говоря о большой политике, нет, я не против стать депутатом, например. Я могу быть полезен стране. Я патриот, но не ура-патриот. И я буду отстаивать интересы этой страны. Мои дети ходят в обыкновенную школу, я верю в наше образование, они смотрят русские мультфильмы.

— Есть у вас какая-то планка, после которой уйдёте с манежа?

— Я не ставил себе максимум. Юрий Никулин закончил в 60, Олег Попов фактически до самой смерти был на манеже, он умер в 86 лет. Два совершенно разных решения двух великих людей. Я буду отталкиваться от состояния собственной души и физических возможностей. Цирк — это эстетика тела. Оценивают, прежде всего, внешний вид, ведь у нас нет текста. Смогу ли я пахать до определённого возраста — не знаю.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цирк — это по-взрослому

— Для людей сцены очень важен контакт со зрителем. Но ваше внимание во время представления занято животными — такова специфика. И всё-таки успеваете заглянуть в глаза зрителю?

— Успеваю.

— Что вы в них видите? Детство?

— Многие говорят, что приходят в цирк и окунаются в детство. Но есть люди, которые в детстве не были в цирке и приходят во взрослом возрасте, но от этого менее счастливыми не становятся. Мне говорят после представлений: «А мы думали, у вас носики-курносики, а тут суперзвук, свет, идеальные животные, история, драматургия». Говорить, что цирк — это детство, неправильно. Мы выбираем направление семейного просмотра. Мы хотим, чтобы каждый получил удовольствие от просмотра.