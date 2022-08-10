Запашный рассказал, кто накажет уехавших звезд за антироссийскую позицию Эдгард Запашный: россияне сами накажут уехавших из страны звезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Нет смысла вводить какие-либо запреты в отношении уехавших отечественных звезд за антироссийскую позицию, так как россияне сами их накажут, убежден директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный. Если люди с подобной точкой зрения работают на государственные деньги, их деятельность следует ограничить и отрезать от финансирования, сообщил он в разговоре с «Народными Новостями».

Я убежден, что зритель сам будет показывать их правоту или неправоту. Мы с вами это уже видели на «Зенит-Арене», когда группу «Би-2» очень плохо приняло футбольное сообщество. <...> Очевидно, что подавляющее большинство наших с вами соотечественников имеют другую точку зрения. Популярность этих людей в ближайшее время скатится, — заявил артист.

Запашный отметил, что звезды, которые являются гражданами РФ, имеют право выражать свою точку зрения, но только в рамках закона страны. Он подчеркнул, что такая «свобода слова» ему чужда, однако он не стал бы призывать к запрету их работы и частной деятельности. По его мнению, такую меру можно применить, если звезды с антироссийской позицией работают на деньги государства.

Народный артист России Эдгард Запашный ранее сообщил, что хотел бы вызвать на беседу юмориста Максима Галкина, уехавшего из страны на фоне спецоперации на Украине, чтобы выслушать его аргументы. Он предложил дать совместное интервью в форме диалога. По мнению дрессировщика, «сейчас он просто вещает и никто не отвечает ему в форме диалога».