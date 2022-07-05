Запашный вызвал на беседу критикующего спецоперацию Галкина Эдгард Запашный предложил Максиму Галкину дать совместное интервью о спецоперации на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил NEWS.ru, что хотел бы выслушать аргументы юмориста Максима Галкина, уехавшего из страны на фоне спецоперации на Украине. Запашный предложил дать совместное интервью, в котором бы он и Галкин отвечали на одни и те же вопросы. По мнению дрессировщика, «сейчас он просто вещает и никто не отвечает ему в форме диалога».

Я его (Максима Галкина. — NEWS.ru) знаю. Мы много лет общались, хотя никогда не дружили. Так вот я бы с Максимом просто поговорил, выслушал его аргументы, рассказал свои и посмотрел, что бы он мне ответил. Потому что сейчас он просто вещает и никто ему не отвечает в форме диалога. А я бы, например, дал совместное интервью, чтобы мы оба отвечали на одни и те же вопросы, — заявил Эдгард Запашный.

Ранее Запашный рассказал, что часто снимался в программах Максима Галкина и бывал с ним на одних банкетах. Он признался, что телеведущий «не производил впечатление безрассудного человека». Запашный назвал Галкина «молодым парнем, очень близким к правительству». В частности, по его словам, на один из дней рождения в гости к Максиму Галкину приходил вице-премьер правительства России. Однако конкретной фамилии чиновника он не назвал.

В конце июня стало известно, что блогер Гаспар Авакян обвинил юмориста в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Как выяснил NEWS.ru, он попросил полицию проверить слова артиста о попадании якобы «российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе», прозвучавшие в видео, которое было опубликовано 24 апреля в соцсетях. 22 июня Авакян сообщил о получении уведомления о том, что ГУ МВД по Ростовской области в ходе проверки выявило признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, и передало обращение блогера в Следственный комитет. Авакян рассказал NEWS.ru, почему он написал заявление в полицию на Галкина и какого наказания ждёт для артиста.