Юрий Стоянов рассказал, как телевидение «убило» «Городок»

https://static.news.ru/photo/fc01892e-7d67-11eb-aa72-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский актёр Юрий Стоянов, рассказал, что ещё до закрытия передачи из-за смерти его соведущего Ильи Олейникова в 2012 году, телевидение погубило передачу.

Главной «фишкой» телешоу стал саундтрек песня Анжелики Варум «Городок». Именно в титрах звучал финальный аккорд: «Ах, как хочется вернуться...». Пока на чёрном фоне бежали имена и роли — звучали куплеты из песни. Именно она придавала особый шарм передаче и так нравилась зрителю.

А однажды на телевидении было введено правило, по которому титры разрешали крутить не более 15 секунд. Из-за этого Варум успевала пропеть только первую строчку и на этом композиция обрывалась.

Так «Городок» передачей-то стал, когда эта песня появилась! Я всё время чувствовал, что нет отсылки к детству, — рассказал Стоянов в YouTube-шоу «Ещёнепознер».

63-летний актёр признался, что телепередача, которая выходила более 20 лет, повлияла и на зрителей и на самих артистов. Он также рассказал, что программа «родилась из беды» — оба актёра в тот период, когда она появилась, испытывали творческий кризис и искали себя. «Городок» стал попыткой объяснить самим себе, «артисты мы вообще или нет».

Ранее NEWS.ru писал, что Юрий Стоянов раскритиковал актрису из «Ворониных» Екатерину Волкову за слова о гонорарах артистов. По его словам, Волкова сильно преувеличила те суммы, которые получают знаменитости.