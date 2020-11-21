Вдова Кобзона опровергла сообщения об установке ему памятника в Москве

https://static.news.ru/photo/6a24985a-2ce2-11eb-932d-fa163e074e61_660.jpg Нинель Кобзон Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нинель прокомментировала слухи о том, что певцу планируют установить в столице памятник стоимостью в 52 млн рублей.

Вы знаете, я от вас это впервые слышу, — сказала она радио «Говорит Москва».

Вдова певца пояснила, что установка монумента планируется на протяжении уже трёх лет, но никаких документов, подтверждающих это, до сих пор нет.

Ранее NEWS.ru писал, что памятник Кобзону может появиться в сквере на Оружейном переулке, неподалёку от монумента конструктору оружия Михаилу Калашникову. Информация об этом содержалась в документе, опубликованном главой градостроительной комиссии совета депутатов Тверского района Москвы Кетеваном Хараидзе. Он отметил, что средства на монумент предполагается выделить из бюджета столицы.

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов отметил, что для установки памятника не нужно ждать 10 лет со дня смерти человека, как в случае с установкой памятных табличек или переименованием улиц. Это может быть сделано в любое время, если определено место и есть средства.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. 30 августа 2019 года ему был открыт памятник на Востряковском кладбище.