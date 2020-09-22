Вдова Андрея Миронова рассказала, каким стал внук артиста

https://static.news.ru/photo/8e753252-fd38-11ea-a42a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Миронов Фото: Russian Look/Global Look Press

Исполнительница роли радистки Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова, вдова Андрея Миронова и мать его дочери Марии, показала внука артиста. Актриса уверена, что сын дочери Миронова вырос внешне копией деда.

О семье Марии Мироновой Градова рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» . Старший, Андрей, очень похож на своего знаменитого деда Андрея Миронова. При этом у него другой талант, другая пластика, он растёт совсем другим, отметила актриса.

Как выяснилось, молодой человек работает в театре имени Вахтангова и снимается в кино. Его брату Фёдору скоро исполнится год. Этот малыш пошёл в 47-летнюю маму, он такой же весёлый, обаятельный, артистичный, рассказала Градова.

Вдова Андрея Миронова также затронула темы, которые обычно избегает дочь. В частности, о нынешнем муже Марии Андрее Сороке. Это бывший актёр, он работал в Губернском театре, сыграл несколько ролей в сериалах «Кухня», «Мент в законе — 9», «Охота на дьявола». Ему 28 лет, он ровесник сына Градовой.

Сейчас Сорока работает директором по развитию русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями. Вопреки традиционным представлениям, Градова довольна и им самим, и семьёй Марии, называя её «потрясающей».

Он бизнесмен, предприниматель. Удивительный, необыкновенный человек, прямо на редкость. Маше с ним очень повезло. Больше сказать не могу — дочка не позволит, — отшутилась «радистка Кэт».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Станислав Садальский 7 марта на своей официальной странице в социальной сети опубликовал две редкие фотографии из детства советского артиста Андрея Миронова. В этот день исполнителю знаменитых ролей в фильмах «Бриллиантовая рука», «Обыкновенное чудо», «12 стульев» и не только могло бы исполниться 79 лет.