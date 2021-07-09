Валентин Юдашкин заразился коронавирусом в Италии

Известный российский модельер Валентин Юдашкин перенёс коронавирус. Инфекцию он подцепил в Италии, передаёт «Интерфакс».

Я после посещения Италии сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным, — рассказал модельер.

Прошлой осенью Юдашкин вакцинировался от COVID-19. Он считает, что благодаря прививке перенёс заболевание в лёгкой форме. Также модельер уверен, что, если бы ревакцинировался до поездки в Италию, коронавирус прошёл бы его стороной.

Ранее Татьяна Догилева подтвердила информацию, что заразилась коронавирусом после того, как сделала прививку от COVID-19. До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди прошедших полную процедуру вакцинации заболевают только 0,7% от общего количества привитых, или два человека на 300 вакцинированных. При этом Попова добавила, что эти люди почти во всех случаях переносят заболевание легко.

Кто из знаменитостей, как и Догилева, заболел после вакцинации и как они чувствуют себя сейчас, узнал NEWS.ru.