В Уфе отменили концерт группы «Сплин»

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Александр Васильев, лидер группы «Сплин»

В Уфе отменили концерт рок-группы «Сплин», который должен был пройти сегодня, 13 сентября, в уфимском комплексе «Тинькофф холл». Следующее выступление группы — в Перми, 14 сентября тоже не состоится. Билеты на перенесенный с весны концерт, которого все же не будет, можно вернуть организатору — концертному агентству Fangid, передает «Business FM Уфа».

Промоутер Fangid Владимир Макаров рассказал, что на осень с группой запланирован большой тур. Причины отмены концерта он не назвал.

Это плавный переход после проведенного нами стадионного тура этим летом, который два раз переносили. Учитывая последние события на рынке шоу-бизнеса, что многие артисты либо покинули страну, либо, скажем так, нежелательны на российской сцене, мы новые проекты не рассматриваем. Пока надо присмотреться к тому, что произошло за последние два года, какие новые коллективы появились, но это требует времени, — сказал Макаров.

Ранее секретарь группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности Дмитрий Кузнецов попросил отменить выступление рок-группы «Сплин» на фестивале «Музыка с сильным характером» в Москве. Кузнецов призвал к таким действиям из-за недавних негативных заявлений группы о спецоперации, чтобы «не вызвать отрицательные настроения в обществе и не осложнять социальную обстановку».

До этого трансляцию воронежского музыкального фестиваля «Чернозём» в социальных сетях прервали после обращения солиста группы «Сплин» Александра Васильева к уехавшим из России после 24 февраля музыкантам. Лидер коллектива со сцены выразил надежду на то, что «наступит свет, когда все вернутся» и группа сыграет в Воронеже. После этого трансляция прекратилась.