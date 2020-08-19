В московском метро назвали самые популярные среди пассажиров книги

Пассажиры столичного метро читают книги как отечественных, так и зарубежных авторов, сообщила замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Самыми популярными в подземке среди доступных в рамках программы «Книги в метро» стали «Ярмарка тщеславия» Уильяма Мейкписа Теккерея, «Морфий» Михаила Булгакова и «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше,
Также в десятку фаворитов вошли «Приключения Тома Сойера» Твена, «Приключения покойника» Булгакова, «Путешествие к центру земли» Верна, «Хитрость» Ги де Мопассана, «Исповедь хулигана» Есенина, «Дракула» Стокера и «Граф Монте-Кристо» Дюма. За время действия проекта, который стартовал 30 августа 2018 года, пассажиры метро скачали более ста тысяч произведений.
В Москве запустили акцию «Списанные книги», в рамках которой все желающие смогут забрать бесплатно списанные из библиотек книги. Всего горожанам
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