В московском метро назвали самые популярные среди пассажиров книги

https://static.news.ru/photo/99933fac-e29a-11ea-955c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры столичного метро читают книги как отечественных, так и зарубежных авторов, сообщила замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Самыми популярными в подземке среди доступных в рамках программы «Книги в метро» стали «Ярмарка тщеславия» Уильяма Мейкписа Теккерея, «Морфий» Михаила Булгакова и «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше, передаёт РИА Новости.

Также в десятку фаворитов вошли «Приключения Тома Сойера» Твена, «Приключения покойника» Булгакова, «Путешествие к центру земли» Верна, «Хитрость» Ги де Мопассана, «Исповедь хулигана» Есенина, «Дракула» Стокера и «Граф Монте-Кристо» Дюма. За время действия проекта, который стартовал 30 августа 2018 года, пассажиры метро скачали более ста тысяч произведений.