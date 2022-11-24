В Gucci сменился креативный директор Итальянский модельер Микеле покинул пост креативного директора Gucci

Фото: Twitter

Итальянский модный дизайнер Алессандро Микеле покинул пост креативного директора бренда Gucci. Об этом говорится в сообщении французской компании Kering, которая владеет брендом. Имя нового директора не называется.

Gucci сегодня объявляет, что Алессандро Микеле уходит с поста креативного директора Gucci, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Алессандро Микеле занимал пост с 21 января 2015 года и сыграл «феноминальную роль» в формировании бренда.

Французская группа Kering была основана в 1962 году, принадлежит миллиардеру Франсуа Пино. Группа является владельцем целого ряда модных домов, помимо Gucci это Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni.

Алессандро Микеле 49 лет, в компании Gucci он работал с 202 года.Считается приверженцем максималистского дизайна. На посту креативного директора отвечал за все коллекции Gucci и имидж мирового бренда. По мнению специалистов, интерес к бренду возродился во многом благодаря кколлекциям Микеле.