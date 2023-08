Известная певица упала с лестницы в магазине и умерла Певица Лизета Николау скончалась после падения с лестницы в магазине

Фото: Социальные сети

Лизета Николау

Певица и актриса Лизета Николау скончалась в реанимации после того, как упала с лестницы в магазине, сообщает RG.RU. Ее доставили в госпиталь в критическом состоянии. Врачи диагностировали гематому головного мозга. Николау ушла из жизни 11 августа. Ей было 76 лет.

По имеющимся данным, Лизета Николау упала, когда направлялась в уборную. Сотрудник магазина, оказавшийся поблизости, взял у женщины телефон и набрал последний номер из списка вызовов, а тот связался с сыном певицы. Женщину доставили в частную клинику в Пирее, однако врачи не смогли ее спасти.

Лизета Николау дебютировала на сцене в 1970 году, а спустя три года записала свою первую пластинку. В 1984 году она пришла в кино.

Ранее также стало известно о смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, известной песней Nothing Compares 2 U, которую в 1990 году назвали лучшей по версии премии Billboard Music Awards. Тогда же певица получила музыкальную премию Grammy за альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. Всего на счету у нее 10 студийных альбомов.

В июле на 77-м году жизни скончалась певица и актриса Джейн Биркин. Она получила известность благодаря альбомам Di Doo Dah и Lolita Go Home. Автором песен был известный шансонье Серж Генсбур.