В Гильдии актёров назвали Шукшину, Бероева и Джигурду преступниками

Звезда фильма «Два капитана», заслуженный артист РСФСР, первый вице-президент Гильдии актёров кино России Борис Токарев в беседе с NEWS.ru назвал артистов, выступающих против вакцинации от коронавируса, преступниками. Он осудил заявления Марии Шукшиной, Егора Бероева, Никиты Джигурды и других актёров, которые критикуют прививки от коронавируса и QR-коды. По мнению Токарева, звёзды должны заниматься своей профессией, а не «хайповать». Актёр также отметил, что Россия «никогда не жила так хорошо, как сегодня».

— На днях на заседании Гильдии актёров кино России разгорелся скандал с участием Никиты Джигурды, который взял слово и призвал коллег-артистов выступить против обязательной вакцинации. Он объяснил нам, что не мог смолчать после того, как вы назвали популярных актёров — критиков прививок от коронавируса преступниками. Вы правда так их назвали?

— Да. Я так считаю. Я серьёзно изучил Конституцию и пришёл к выводу, что у нас в стране нет принуждения. У нас идут уговоры. Просьба показывать QR-коды в кафе, ресторанах — это не принуждение. Это гарантия безопасности. Принуждение — это когда тебе говорят, что если у тебя нет QR-кода, то ты должен сидеть дома и не работать, ничего не получать, никаких пособий, и тебе никто не помогает.

Максим Киселев/ТАСС

Вакцинация — это здоровье нации. Это не просто, что Маша Шукшина сказала: «Я не хочу делать прививку». Да ради бога! Хочешь ходить в синих ботинках — ходи. Просто ты как общественный человек не имеешь права призывать к тому, что это всё ужасно, не ходите на вакцинацию и так далее.

Она берёт на себя ответственность и функции органа, который разъясняет людям суть этой самой вакцинации. Маша имеет на это право? Нет. Потому что она просто артистка.

Я считаю, что артисты должны заниматься своим делом — хорошо играть.

— От кого из артистов вы не ожидали таких антипрививочных настроений?

— У нас есть несколько горластых таких, которые, что называется, ни дня без пиара прожить не могут. Они пиар сделали сутью своей жизни. Но если ты артист, ты должен думать не о пиаре, а о ролях или о тех проектах, над которыми работаешь. Это моя точка зрения. Она может быть консервативной, спорной, вызвать смех, но я так живу и считаю, что так и надо.

А Бероев, Шукшина, Джигурда... Я считаю, что человек, который призывает не вакцинироваться и делает это публично, преступник.

Если он дома сидит и говорит «Я не вакцинируюсь» — это его право. Но когда Маша Шукшина делает это перед сотнями людей, а Бероев — перед тысячами, это уже серьёзная вещь, с моей точки зрения. И я считаю, что эти призывы, если с этим разбираться, можно приравнять к...

Мария Шукшина Сергей Савостьянов/ТАСС

— Уголовной статье?

— К серьёзным вещам точно.

— Вы планируете исключать антипрививочников из Гильдии актёров, из Союза кинематографистов?

— Нет, я считаю, это делать не надо. Союз кинематографистов — это союз творческих людей, и их выступления (Джигурды и остальных) никакого отношения к творчеству не имеют. Пусть бы творчеством занимались. Вместо того чтобы орать. Если хочешь как-то ответить, поставь спектакль на эту тему — «Вакцинация и я», читай монологи.

— Но разве люди, выступающие против обязательной вакцинации, не имеют права выражать свою гражданскую позицию? Разве запрет на высказывание своего мнения — это не нарушение Конституции?

— Это не гражданская позиция. Гражданская позиция возникает в дискуссиях. Но когда человек просто орёт, при этом начинает говорить, что «государство — негодяи», я не согласен. Не потому, что так хорошо отношусь к государству, у меня к нему много вопросов. Я говорю как человек, который давно живёт и многое видел в Советском Союзе, и много общался с государственными деятелями. Мне есть с чем сравнивать.

Россия никогда не жила так хорошо, как живёт сегодня. Никогда!

— В каком смысле?

— Возможностей море. Если ты инициативный человек, ты можешь найти применение своей инициативности.

— Вы сами вакцинировались?

— А как же! Одним из первых. Я прошёл вакцинацию «Спутником V» — это было в начале года. При моих болезнях — операции на сердце, диабете... На самом деле врачи, если говорить честно, долго совещались, прежде чем дать мне добро на эту прививку. На что я сказал, что беру ответственность на себя. Если даже вы мне запретите, я всё равно пойду и привьюсь.

Борис Токарев Гавриил Григоров/ТАСС

Потом на каком-то общественном мероприятии я и Люда, моя жена, подцепили ковид. Но в очень лёгкой форме. Невероятно лёгкой! И я считаю: мы так легко перенесли болезнь — без температуры, без всего, мы только обоняние потеряли, и через 10 дней мы снова бегали — исключительно благодаря вакцине. И в декабре я буду делать третью прививку.