Ушла из жизни финалистка «Битвы экстрасенсов» Абдрашитова

https://static.news.ru/photo/e39167dc-a374-11eb-a524-96000091f725_660.jpg Диля Абдрашитова Фото: diliaabdrashitova/instagram.com

Стало известно о смерти финалистки седьмого сезона проекта «Битва экстрасенсов» на ТНТ Дили Абдрашитовой. Как пишет StarHit, медиум скончалась несколько недель назад, но сообщили об этом только сейчас.

По данным издания, Абдрашитова последний год сильно болела . В 2019 году она похоронила мужа, мага Арсуна, после чего на фоне стресса у женщины отказали ноги. Из-за сильных переживаний экстрасенс даже не смогла вернуться в дом, где жила с супругом, и поселилась у дочери.

Нет слов, чтобы выразить боль утраты. Мы тебя горячо любим, мамуля. Ты навсегда останешься для нас великой женщиной и любимым человеком, — написала дочь экстрасенса Лиана в соцсети.

Лиана работала вместе с матерью в школе магии. По её словам, никому не верится, что Диля умерла, кажется, что просто уехала далеко. Для неё она всегда будет самым позитивным, энергичным, справедливым и жизнерадостным человеком, отметила дочь.

Как сообщалось, в январе на 83-м году жизни скончался психиатр, эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов. Специалист умер после продолжительной болезни.