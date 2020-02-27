Киностудия Universal приобрела права на экранизацию последнего произведения Э. Л. Джеймс (настоящее имя Эрика Леонард) «Мистер».
Об этом
Актёрский состав и режиссёр новой экранизации пока не определены.
Ранее, как передавал NEWS.ru, российская интернет-библиотека MyBook в своём исследовании выяснила, что «50 оттенков серого» является самой популярной электронной книгой о любви среди россиян. С 2012 года первую часть трилогии скачали более 200 тысяч жителей РФ. Экранизация романа, в свою очередь, попала в рейтинг фильмов с самыми неловкими постельными сценами.
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