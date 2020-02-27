https://static.news.ru/photo/9bdf486e-5942-11ea-909b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «50 оттенков серого» Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киностудия Universal приобрела права на экранизацию последнего произведения Э. Л. Джеймс (настоящее имя Эрика Леонард) «Мистер».

Об этом сообщает «Газета.ru». Писательница ранее уже сотрудничала со студией, выступив продюсером трилогии фильмов по своей книжной серии «50 оттенков серого». Её последний роман «Мистер» рассказывает о любовной связи британского аристократа и загадочной женщины из Албании. Книга была опубликована в 2019 году и после выхода девять недель продержалась в топе бестселлеров New York Times.

Актёрский состав и режиссёр новой экранизации пока не определены.

Ранее, как передавал NEWS.ru, российская интернет-библиотека MyBook в своём исследовании выяснила, что «50 оттенков серого» является самой популярной электронной книгой о любви среди россиян. С 2012 года первую часть трилогии скачали более 200 тысяч жителей РФ. Экранизация романа, в свою очередь, попала в рейтинг фильмов с самыми неловкими постельными сценами.