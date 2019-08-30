https://static.news.ru/photo/5c1edf02-cb38-11e9-9a96-fa163e074e61_660.jpg Наталия Почечуева Фото: Наталия Почечуева/facebook.com

Жена актёра Сергея Пахомова, известного по андеграундным фильмам «Зелёный слоник» и «За Маркса», а также телешоу «Битва экстрасенсов» и «Последний герой», ушла из жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Наталье Почечуевой было 53 года.

Простились сегодня, — написал Пахомов на своей странице в Facebook .

У Натальи Почечуевой диагностирован острый лейкоз. Она перенесла трансплантацию костного мозга и несколько курсов химиотерапии, сообщает издание Star Hit .

По словам Пахомова, тело его супруги кремировали, а прах похоронили в Берлине, где она жила.

В 2001-2010 годы Наталья Почечуева была первым главным редактором журнала «ELLE Decoration», также она работала дизайнером и оформляла интерьеры в России и Германии.

Как писал News.ru, ранее в возрасте 82 лет умер французский актёр театра и кино, трёхкратный номинант на премию «Сезар» Мишель Омон.