Умерла одна из аниматоров «Винни-Пуха» Виолетта Колесникова

Художник-мультипликатор и педагог Виолетта Колесникова, которая занималась созданием мультфильмов «Бременские музыканты» и «Винни-Пух», скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба школы-студии «ШАР», где она преподавала.

Ушла из жизни дорогая Виолетта Павловна Колесникова, педагог школы-студии «ШАР», заслуженный художник РСФСР, легендарный аниматор и один из самых опытных, любимых и незаменимых педагогов нескольких поколений аниматоров в России, — говорится в сообщении студии.

Колесникова работала аниматором на «Союзмультфильме» с 1959 года. Среди её работ можно выделить мультфильмы: «Матч-реванш», «Винни-Пух», «Фильм, фильм, фильм», «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Серебряное копытце», «Возвращение блудного попугая», «Приключения пингвинёнка Лоло». Она преподавала в школе-студии «ШАР» с 2004 года, а также на Высших курсах сценаристов и режиссёров (1979–2005) и во ВГИКе с 1989.

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