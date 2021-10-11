Умерла актриса из «Трембиты» Людмила Купина

Советская актриса Людмила Купина скончалась в возрасте 76 лет. Об этом пишет 5-tv.ru со ссылкой на свой источник. Причина смерти не уточняется. Купина получила известность, сыграв в картинах «Трембита», «Служебный роман» и «Вечный зов».

Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года, работала в Центре театра и кино под руководством режиссёра Никиты Михалкова. Актриса снялась в 23 фильмах, в том числе в картинах «Трембита», «Служебный роман», «Вечный зов», «Я тебя никогда не забуду» и «Обрыв».

Ранее стало известно, что на 65-м году жизни умер актёр театра и кино Андрей Дубовский, известный по сериалу «Визит к Минотавру», а также лентам «Одиссея капитана Блада», «Тайны дворцовых переворотов», «Маленькие трагедии» и «Графиня де Монсоро». В 44 года актёр был парализован в результате инсульта, последние годы своей жизни он провёл в кровати.