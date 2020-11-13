Умер Джигарханян: образы великого актёра

Армен Джигарханян скончался на 85-м году жизни. Свой юбилей, который состоялся 3 октября, он отпраздновал в инвалидном кресле. Многие отметили тяжёлое состояние его здоровья.
Артист театра и кино, режиссёр Армен Джигарханян вошёл в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей. «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Новые приключения неуловимых», «Достояние республики», «Тегеран-43», «Ширли-мырли», «Паспорт» — эти и другие фильмы с участием актёра стали любимыми у миллионов зрителей, в том числе и благодаря образам, которые создал Джигарханян.
Russia Look
Здравствуй, это я, 1965 год
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Новые приключения неуловимых, 1968 год
Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости
Мужчины, 1972 год
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Здравствуйте, я ваша тётя!, 1975 год
kinopoisk.ru
Звезда надежды, 1978 год
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Сцена из спектакля Беседы с Сократом, 1981 год
Владимир Родионов/РИА Новости
Тайны мадам Вонг, 1986 год
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Город Зеро, 1988 год
Russian Look
Две стрелы. Детектив каменного века, 1989 год
Russian Look
Vladimir Myshkin/Russian Look
Lev Sherstennikov/Russian Look
Natalya Loginova/Russian Look
Natalya Loginova/Russian Look
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Natalya Loginova/Russian Look
Anatoly Lomohov/Russian Look
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Natalya Loginova/Russian Look
Театр п/р Армена Джигарханяна
Андрей Любимов/АГН «Москва»