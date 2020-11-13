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Умер Джигарханян: образы великого актёра

11:12, 14 ноября 2020 1 431
Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look

Армен Джигарханян скончался на 85-м году жизни. Свой юбилей, который состоялся 3 октября, он отпраздновал в инвалидном кресле. Многие отметили тяжёлое состояние его здоровья.

Артист театра и кино, режиссёр Армен Джигарханян вошёл в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей. «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Новые приключения неуловимых», «Достояние республики», «Тегеран-43», «Ширли-мырли», «Паспорт» — эти и другие фильмы с участием актёра стали любимыми у миллионов зрителей, в том числе и благодаря образам, которые создал Джигарханян.

Russia Look

Здравствуй, это я, 1965 год

Russia Look

Новые приключения неуловимых, 1968 год

Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости

Мужчины, 1972 год

Russian Look

Здравствуйте, я ваша тётя!, 1975 год

kinopoisk.ru

Звезда надежды, 1978 год

Russian Look

Сцена из спектакля Беседы с Сократом, 1981 год

Владимир Родионов/РИА Новости

Тайны мадам Вонг, 1986 год

Russia Look

Russian Look

Город Зеро, 1988 год

Russian Look

Две стрелы. Детектив каменного века, 1989 год

Russian Look

Vladimir Myshkin/Russian Look

Lev Sherstennikov/Russian Look

Natalya Loginova/Russian Look

Natalya Loginova/Russian Look

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Natalya Loginova/Russian Look

Anatoly Lomohov/Russian Look

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Natalya Loginova/Russian Look

Театр п/р Армена Джигарханяна

Андрей Любимов/АГН «Москва»

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