Умер актер культового фильма «Крестный отец» Джеймс Каан

Фото: Astute Films/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джеймс Каан

Голливудский актёр Джеймс Каан, который прославился после роли Сантино Корлеоне в культовом фильме «Крестный отец», скончался в возрасте 82 лет, сказано на его странице в Twitter. Причина смерти не уточняется. Семья артиста поблагодарила фанатов за искренние соболезнования и проявления любви.

С огромной грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит вас уважать ее частную жизнь в это трудное время, — сообщается на странице Каана в социальных сетях.

Артист дебютировал в кино в 1963 году в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма».

Голливудский актер Брэд Питт ранее заявил, что у него имеются проблемы с запоминанием лиц. По его мнению, он может страдать от прозопагнозии — редкого когнитивного заболевания, при котором человек может не узнавать даже собственное лицо. Актер признался, что ему крайне трудно дается запоминание новых лиц на вечеринках и других публичных мероприятиях. Он очень стыдится подобного заболевания, поскольку боится показаться окружающим излишне эгоцентричным, отстраненным, недоступным.