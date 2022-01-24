«Трагедия Тепляковой стала триггером, нужна трансформация образования»

Любая дискуссия о высшем и школьном образовании в последние годы напоминает плач Ярославны: их хоронят, но тем не менее оба до сих пор живы. Другой вопрос, в каком они состоянии и куда движутся. В День студента NEWS.ru поговорил о проблемах образования и уникальном случае Алисы Тепляковой с заслуженным профессором МГУ, психологом, академиком Российской академии образования Александром Асмоловым.

«Какие будут учителя — таким и будет наше с вами общество»

— В чём вы видите главную проблему высшего образования в России? Это недоступность, непрестижность, устаревшие методы обучения?

— Всегда опасно указывать только один мотив и лишь в нём видеть причину многих сложных явлений. Я придерживаюсь формулы, которая звучит так: нет ничего более рискованного, чем простые решения сложных проблем. То же самое мы часто имеем с проблемами развития высшего образования.

С высшим образованием сегодня связывают самые разные явления, которые происходят в России. Совсем недавно Министерством науки и высшего образования был проведён уникальный конкурс «Приоритеты 2030»: за право получить господдержку исследования и выработки программы трансформации высшего образования бились различные вузы России. Сам факт проведения этого конкурса, на кону которого стоял спецгрант в один миллиард рублей, говорит о важности и необходимости решения этой проблемы.

— И как надо трансформировать высшее образование?

— Если хотя бы один человек сегодня скажет, что знает, каким высшее образование будет завтра, он окажется в ситуации, наиболее ёмко описанной моим любимым бардом Александром Галичем: «Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, Не бойтесь мора и глада. А бойтесь единственно только того, Кто скажет: „Я знаю, как надо!“».

Эти слова Галича относятся и к тем, кто занимается поиском решения проблем высшего образования, которое переживает тяжёлое время в разных странах мира, в том числе в России. Именно поэтому составляется целый ряд уникальных проектов, которые так или иначе исходят из того, что должна быть построена другая методология образования, которая прежде всего давала бы трансформацию мышления профессорско-преподавательского состава и студентов.

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Моя позиция в том, что трансформацию образования необходимо начать с педагогических вузов, которые готовят учителей для школ. Вот здесь, как мне кажется, наиболее серьёзные риски.

Как сказал замечательный поэт Наум Коржавин, «смерть России готовится в педагогических университетах». Какие будут учителя — таким и будет наше с вами общество.

«Надо уходить от вузов-мегамаркетов»

— В недавнем интервью NEWS.ru профессор МГИМО Юрий Вяземский заявил, что с «высшим образованием в России пора заканчивать» в том смысле, что сегодня стране, по его мнению, не нужно такое большое количество специалистов с дипломами, какое выпускают вузы. Есть ли сейчас смысл в массовом получении высшего образования?

— Не стоит хоронить высшее образование — надо искать иные формы и уходить от вузов, которые были бы своего рода мегамаркетами, продающими услуги.

Сейчас создана программа, которая для меня невероятно значима. Она называется очень странным, придуманным мною парадоксальным термином — «Ректорий». Это программа подготовки команд трансформации высшего образования. Первым, кто у меня выступал с рассказом и своём видении путей развития высшего образования, был не академик, не могучий математик, а ректор Академии дураков, которая существует под Парижем — мой друг, клоун Слава Полунин.

Он говорил, что высшее образование должно прежде всего давать смыслы и понимание, ради чего оно делается. Высшее образование не сводится только к когнитивным, социальным и биологическим наукам — во главе всего должны стать науки о человеке. То есть высшее образование будет связано с резким изменением классификации наук и появлением так называемого трансдисциплинарного познания.

И главный, кто будет голосовать против устаревших форм образования, — студент. Я считаю, что близятся те дни, когда слабые профессора покинут аудитории, поскольку студенты будут голосовать ногами.

«На стипендию и в моё время прожить было сложно»

— Вы преподаёте на психологическом факультете МГУ больше 50 лет. Видя нынешних абитуриентов, вам хочется сказать спасибо за ЕГЭ?

— Мне не хочется сказать спасибо за ЕГЭ. Мне хочется сказать спасибо за то, что я вижу, как меняются мои студенты от поколения к поколению. ЕГЭ — частность. Это единый, но не единственный экзамен. Необходимо трансформировать ЕГЭ так, чтобы он не был контролем памяти, а был основан на творческих решениях.

Я не являюсь противником ЕГЭ — я являюсь противником той формы, в которой существует натаскивание и дрессура. Вот это для меня недопустимо.

— Что отличает сегодняшних студентов и радуют ли вас эти черты?

— У каждого поколения были свои портреты, свои прелести. Со студентами 1980-х годов мне порой было легче установить контакт, потому что мы читали одни книги. А сейчас приходят студенты, у которых я с радостью учусь.

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В последний год мы строим лекции как совместные доклады в виде интеллектуальных поединков. Сколькому я у них научился, сколькому они научились — просто сказочно! Форма, когда профессор вещает, а студенты внемлют, ушла. Зато пришли ребята, которые задают такие вопросы... для меня главное, чтобы студенты научились правильно задавать вопросы, искусство точной постановки вопросов важно для любого образования, а для психологического особенно.

Помните такой фильм — «Средство Макропулоса» о секрете вечной молодости? Благодаря студентам я всё время в тонусе, каждый раз в волнении, что подведу их ожидания, окажусь им неинтересным. Это является драйвером поиска понимания, куда они идут. Пока у меня будет диалог со студентами, я буду чувствовать свою силу и нужность. Если этот диалог будет потерян, я буду выступать как профессор утраченных перспектив.

— Сколько сейчас составляет стипендия среднестатистического студента? На неё можно прожить?

— Боюсь чётко оценить, но на стипендию всегда было сложно прожить, это и в моё время было трудно. Многие сегодняшние студенты — многозадачники, это их ключевая черта. Они не только учатся, но и делают всё, чтобы заработать на достойную жизнь.

— Вам за 50 лет работы хоть раз предлагали взятку за экзамен?

— Мне в этом плане дико повезло. Хотите верьте, хотите нет, но меня не искушали. Нет, мне не предлагали взятку. Может быть, я такой страшный?

Предложение взятки за экзамен означает полное отсутствие знаний. Мне было бы стыдно прежде всего за самого себя. Это означало бы потерю репутации. Я могу чего-то не знать, но потеря репутации — это самый большой риск для меня.

Я не выпендриваюсь, но если бы я один раз согласился на взятку, я бы, наверное, смог купить несколько бутылок шампанского, однако после этого мне бы не захотелось жить.

«Ситуация с Алисой Тепляковой — это большая трагедия маленького ребёнка»

— Происходящее с девятилетней студенткой вашего факультета Алисой Тепляковой — проблема её и её семьи или неготовности системы высшего образования к обучению вундеркиндов?

— Мы не имеем дело с вундеркиндом — мы имеем дело с дрессурой. Ситуация с Алисой Тепляковой — это большая трагедия маленького ребёнка.

Никому не понятно, куда спешит Алиса Теплякова. Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда в контексте неравномерного развития высших психических функций начинается дрессура одной функции и её мускулизация, у других функций происходит дисфункция. За подготовкой Алисы Тепляковой стоят мнемотехнические приёмы — натаскивание памяти, которые сконструировал её отец Евгений Тепляков.

Алиса Теплякова с отцом mel.fm

Мы имеем трагедию потерянного детства, абсолютно неадекватное поступление на факультет психологии МГУ. Я мог бы что-то обсуждать, если бы Алиса Теплякова пришла в консерваторию как блестящий музыкант, как Кисин (Евгений Кисин — российский, британский и израильский пианист-виртуоз. В 10 лет исполнил с оркестром 20-й концерт Моцарта, в 11 лет дал первый сольный концерт. — NEWS.ru) — это было бы другое. Но девочку лишили детства!

Когда Алиса в ответ на вопрос корреспондента о том, почему она выбрала факультет психологии, говорит «Папа знает» и испуганно, затравленно смотрит на папу, а тот восклицает «Да, это меня надо спрашивать!» — это и есть диагностика ситуации. Лишив ребёнка выбора, по его развитию нанесли удар.

В моём понимании главная линия, которая может быть в отношении Алисы Тепляковой, не вкладывание в неё тех или иных программ, как в робота, а развитие её личности и поддержка её в сложной ситуации, чтобы не было ещё большей трагедии.

— Какие проблемы выявил пример Тепляковых?

— Ситуация с Алисой Тепляковой стала триггером для понимания необходимости трансформации школьного образования. Её пример показал, что ЕГЭ в нынешнем виде — дрессура, к нему, базируясь на памяти, можно подготовиться и в восемь лет. Это убеждает нас, что вариативное образование как развитие личности, образование по выбору должно стать стратегией развития в разных странах, в том числе в России.

В ближайшие годы будет появляться всё больше детей с ускоренными вариантами развития. Потому что школьное образование, нацеленное на подготовку середняка, уходит в прошлое. Сегодня наступает время разных темпов развития для ребёнка. И вот здесь ключевой вопрос — трансформация стратегии столь любимого мною школьного образования.

Если школьное образование не будет образованием по выбору (вариативным), если, что важно, не изменится социальная роль учителя от роли только предметника к роли мотиватора, коммунакатора и навигатора, мы всё больше будем сталкиваться с тем, что школьное образование не отвечает реалиям сегодняшнего дня и изменившемуся времени. В этом я уверен.

— Вы как член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) месяц назад обратились к главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой с просьбой обратить внимание на «эксперимент» над девятилетней студенткой. Какова была их реакция?

— Я поражён тем, что сделано для понимания этой ситуации Марией Львовой-Беловой. Её переживания, её боль... Я впервые столкнулся с такой уполномоченной, которая восприняла трагедию Алисы Тепляковой как свою собственную и ищет выход из этой сложнейшей ситуации не ради пиара, а ради девочки.

Уверен, что в ближайшее время будут найдены подходы, которые уменьшили бы ту трагедию, в которой оказалась девочка.

— Имеете в виду индивидуальный план обучения в МГУ?

— Нет, только не это! Это нонсенс! Вообще не об обучении идёт речь. Существуют две проблемы — обучения и развития. Индивидуальный план обучения — это всё бла-бла. Главное — построить программу развития личности ребёнка, у которого резкая дисгармония между познавательным и личностным развитием. Я вообще не говорю об обучении.

Должны быть выработаны подходы к мотивирующим средам, в которых ребёнок бы развивал свою личность, а не перепрыгивал, как на трамплине, через те возраста, когда он может общаться со сверстниками, играть, заниматься исследованиями. Девочка перепрыгнула все эти этапы, и в результате её развитие под угрозой.

Вряд ли она будет студенткой психологического факультета в традиционном виде. Потому что программа психологического факультета вступает в резкий диссонанс с личностной зрелостью ребёнка девятилетнего возраста.

Здесь могут быть другие программы: школа юного психолога, дополнительные программы, которые, я уверен, будут открыты для Алисы. В них она сможет проявить себя. Но формальная программа факультета психологии и дальнейшее развитие Алисы как личности, с моей точки зрения, несовместимы.

— Считаете, что её отцу всё-таки следует забрать документы с психфака?

— В этом у меня нет никаких сомнений. Любой эксперимент надо ставить с учётом интересов личности. В настоящий момент мы имеем эксперимент над ребёнком без согласия ребёнка. Очень надеюсь, что Евгений отрефлексирует эту ситуацию и будет думать как об Алисе, так и о других детях, с которыми может получиться ситуация по Высоцкому: «Я на десять тыщ рванул, как пятьсот, — и спёкся!».

— Куда Алиса сможет устроиться, где применить диплом, если получит его в 14-15 лет?

— А куда может идти человек в 14-15 лет как психолог? Никуда. Это абсолютный нонсенс. Это была бы ситуация безысходности.

— Зато с востребованностью других выпускников вашего факультета проблем, наверное, нет. Спрос на психологов в пандемию сильно вырос? Заболевание ковидом или страх им заразиться, финансовые проблемы, удалёнка — всё это даже по наблюдением обывателей не способствуют психологической устойчивости россиян.

— Страх заболеть коронавирусом и одиночество из-за пандемии стимулировали рост запроса на профессиональных психологов, вы правы. Работы у них более чем достаточно. Психология сейчас вошла в десятку самых востребованных профессий в России.