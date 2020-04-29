Том Йорк представил новую песню на шоу Джимми Фэллона

https://static.news.ru/photo/902d83a8-8af4-11ea-974b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/thomyorke

Британский музыкант Том Йорк, известный как фронтмен группы Radiohead, представил новую песню. Она получила название Plasticine Figures.

Йорк стал гостем программы The Tonight Show Джимми Фэллона, который в настоящее время ведёт её дистанционно. Артист снял видео, на котором поёт под аккомпанемент фортепьяно, находясь дома в изоляции.

Кроме того, Йорк опубликовал в Twitter снимок с листком бумаги, на котором распечатан текст песни и от руки расписаны аккорды.

Как писал NEWS.ru, музыкант Эд O'Брайан, известный как гитарист группы Radiohead, впервые выпустил сольный альбом. Пластинка получила название Earth.