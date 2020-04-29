Том Йорк представил новую песню на шоу Джимми Фэллона

Британский музыкант Том Йорк, известный как фронтмен группы Radiohead, представил новую песню. Она получила название Plasticine Figures.
Йорк стал гостем программы The Tonight Show Джимми Фэллона, который в настоящее время ведёт её дистанционно. Артист снял видео, на котором поёт под аккомпанемент фортепьяно, находясь дома в изоляции.
Кроме того, Йорк опубликовал в Twitter снимок с листком бумаги, на котором распечатан текст песни и от руки расписаны аккорды.
.— Thom Yorke (@thomyorke)
@FallonTonight pic.twitter.com/2MFvIoib67 April 29, 2020
Как писал NEWS.ru, музыкант Эд O'Брайан, известный как гитарист группы Radiohead, впервые выпустил сольный альбом. Пластинка получила название Earth.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен