Супермен, Дамблдор, Губка Боб: пять героев, которые внезапно стали геями

Американское издательство DC Comics заявило, что новый Супермен Джонатан Кент, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, будет бисексуалом и вступит в однополые отношения. Непривычная для супергероя сексуальная ориентация удивила поклонников и стала очередным способом показать, что Джо Кент отличается от своего именитого отца. Похожие трансформации привычных персонажей происходили и в других фильмах и сериалах. Сексуальные предпочтения в разное время меняли Губка Боб и даже Капитан Америка. Зачем большие студии заигрывают с темой ЛГБТ и какие ещё персонажи стали геями и лесбиянками — в материале NEWS.ru.

Супермен и его парень Джей

Новая серия комиксов «Супермен: сын Кал-Эла» была впервые представлена ещё в июле 2021 года, а очередные выпуски выйдут уже в ноябре. Она рассказывает историю Джо Кента, который унаследовал от знаменитого отца Кларка Кента обязанность по защите Земли от зла. Джо занимается повседневными супергеройскими делами: помогает людям, предотвращает трагедии, выступает против депортации беженцев.

В ноябрьском продолжении серии комиксов Джо Кента ждёт любовная линия: у него появятся отношения с журналистом Джеем Накамурой. Романтическая связь между ними завязалась после того, как супергерой эмоционально выгорел из-за постоянной необходимости спасать мир. Издательство заявило об этом 11 октября, в день каминг-аута (признание своей сексуальной ориентации) в США.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD — Superman (@DCSuperman) October 11, 2021

Подробностей развития любовной линии нет, однако DC Comics опубликовало рисунок из предстоящего выпуска, где Джон Кент целуется с журналистом Джеем Накамурой.

Супермен остаётся наиболее узнаваемым и популярным героем как комиксов, так и киноадаптаций вселенной DC Comics, и смена ориентации, пусть даже его сына, — значимое изменение. Основная часть фанатов осталась довольна новой чертой персонажа, заключив, что в современных реалиях это не должно никого удивлять. Геи и бисексуальные люди хотят видеть «мейнстримных персонажей, похожих на них», писали юзеры в Сети, отмечая, что ЛГБТ-сообщество в мире искусства тоже должно быть ярко представлено.

Другие поклонники Супермена посчитали резкую смену индивидуальности персонажа данью нынешней эпохе, подчеркнув, что «потворство — это не поддержка». Юзеры в Сети предложили вместо «переиначивания» уже привычных персонажей разработать новых героев, соответствующих духу времени.

Не очень понимаю, чего они этим добьются. Это просто деконструктивизм — разрушение того, что было дорого людям, чтобы затем переписать в соответствии со своей собственной повесткой дня — вместо того чтобы создавать новые иконы, — отметил другой пользователь Twitter.

Велма из «Скуби-Ду» станет лесбиянкой

Ещё одним значимым для поп-культуры персонажем является Велма из известной франшизы про собаку по кличке Скуби-Ду и его друзей — команду молодых детективов. «Скуби-Ду» имеет множество разных версий, побочных фильмов и игр. Почти в каждом из них персонаж Велмы неизменно оставался моральным ориентиром команды — умная, сообразительная, скромная, в бесформенном свитере с высоким горлом. Сценаристы в большинстве адаптаций, особенно в мультфильмах «Скуби-Ду», старались избегать раскрытия романтической линии Велмы. Однако в некоторых версиях, в том числе киноадаптациях, было очевидно, что её героиня гетеросексуальна. У Велмы были отношения с мужчинами и даже намёки на неразделённую любовь.

Теперь же, в спин-оффе для стриминга HBO Max, героиня, кроме расы (она станет азиаткой), сменит ещё и сексуальную ориентацию, отдав предпочтение женщинам. Озвучивать персонаж будет американская комикесса индийского происхождения Минди Калинг, известная своими бодипозитивными взглядами. В спин-оффе у Велмы даже будут отношения с другой героиней — Марси.

Это не первая попытка сделать Велму лесбиянкой. Снимавший киноадаптацию «Скуби-Ду» в 2002 году режиссёр Джеймс Ган заявлял, что его Велма, роль которой играла Линда Карделлини, тоже должна была быть открытой лесбиянкой. Более того, в первоначальном сценарии это уже было прописано, однако студия Warner Bros. продолжала «размывать» вопрос. Судя по всему, в те времена зритель ещё не был готов к таким изменениями, как и сами киноделы.

Капитан Америка сломал стереотипы о геях

В супергеройской среде тема гомосексуальности не нова. В числе героев и злодеев есть много открытых геев и лесбиянок. Однако Капитан Америка, персонаж комиксов Marvel, прежде был известен лишь как гетеросексуал.

Новый Капитан Америка получит имя Аарон Фишер и будет подростком-геем. Автором серии комиксов, где он появится, стал Кристофер Кентвелл. Соавтор комикса Джош Трухильо назвал персонаж Аарона Фишера борцом за права «угнетённых и забытых».

Его герой, согласно сюжету новой серии Marvel, будет искать свой щит во время путешествия по стране. Фишер встретит группу «Капитанов», которые в разные годы играли роль культового супергероя. Однако неизвестно, как именно его ориентация отразится в сюжете.

Примечательно, что Капитан Америка в своих самых известных образах (к примеру, киноадаптации с участием Криса Эванса) всегда считался примером традиционного восприятия гетеросексуального мужчины и даже имел отношения с женщинами. Авторы новой версии изменили ориентацию героя, тем самым слегка ударив по стереотипному восприятию представителей ЛГБТ-сообщества, которые могут быть мужественными героями, оставаясь при этом геями. Однако благими намерениями вымощена дорога в ад хейта: фанаты выступили против того, чтобы знакомые с детства персонажи кардинально менялись.

Губка Боб и Патрик были парой

Губка Боб — персонаж одноимённой франшизы Nickelodeon о приключениях морской губки в подводном мире. Это один из наиболее добрых, наивных и по-хорошему сумасшедших мультсериалов, где главного героя и прежде подозревали в гомосексуальности. Губка Боб дружит со своим соседом Патриком, морской звездой. В разное время персонажам пытались приписать романтические отношения, однако создатели франшизы называли Губку Боба асексуальным героем.

В июне 2020 года Nickelodeon в поддержку месяца гей-парадов опубликовал на своей странице в Twitter пост с поздравлением и тремя фотографиями. На снимках были изображены бисексуальная героиня мультсериала «Легенда о Корре», трансгендерный актёр Майкл Коэн и Губка Боб. Фанаты предположили, что последний напрямую связан с ЛГБТ. В комментариях юзеры подчеркнули, что теперь больше не поверят в «байки про асексуальность», даже если авторы не признают ориентацию персонажа официально.

Возможно, представители Nickelodeon поставили Губку Боба в этот ряд с целью демонстрации поддержки им ЛГБТ-сообщества. Однако намёк был истолкован так, как был истолкован. Поклонники франшизы сделали собственные выводы.

Альбус Дамблдор и самый неудачный каминг-аут

В киновселенных самым известным примером неудачного каминг-аута является профессор Альбус Дамблдор из серии книг и фильмов про Гарри Поттера. Персонаж доброго и мудрого профессора в очках-половинках никогда не проявлял свою сексуальность, оставаясь далёким от мира романтики человеком. И поскольку Дамблдор был ключевой фигурой поттерианы, его имя было знакомо всем.

Первая книга о Гарри Поттере под названием «Философский камень» опубликована в 1997 году. Малоизвестная писательница Джоан Роулинг тогда и предположить не могла, какой культовой станет её серия детских книг. И лишь спустя много лет, в 2007 году, она объявила миру, что директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор на самом деле гей. Более того, он имел романтические отношения с другим волшебником из мира поттерианы — Геллертом Грин-Де-Вальдом.

Критика такого каминг-аута была неизбежна, потому что история маленького волшебника Гарри Поттера, несмотря на попытки поднимать тяжёлые темы ответственности и потери родных, всё равно оставалась детской книгой. Родители были возмущены тем, что профессор оказался геем, а особо недовольные даже увидели «порочность» в дружбе Дамблдора и Гарри Поттера.

После признания Роулинг в Сети стали появляться фанфики об отношениях Дамблдора и Грин-Де-Вальда, содержащие в том числе описание интимных сцен. А сама писательница получила множество критики в свой адрес. Тем не менее не исключено, что Альбус в роли гея всё равно появится на экранах в новых «Фантастических тварях». Часть поклонников с нетерпением этого ждёт. Остальная — боится.