Супермен, Дамблдор, Губка Боб: пять героев, которые внезапно стали геями

Новая серия комиксов «Супермен: сын Кал-Эла» была впервые представлена ещё в июле 2021 года, а очередные выпуски выйдут уже в ноябре. Она рассказывает историю Джо Кента, который унаследовал от знаменитого отца Кларка Кента обязанность по защите Земли от зла. Джо занимается повседневными супергеройскими делами: помогает людям, предотвращает трагедии, выступает против депортации беженцев.

В ноябрьском продолжении серии комиксов Джо Кента ждёт любовная линия: у него появятся отношения с журналистом Джеем Накамурой. Романтическая связь между ними завязалась после того, как супергерой эмоционально выгорел из-за постоянной необходимости спасать мир. Издательство заявило об этом 11 октября, в день каминг-аута (признание своей сексуальной ориентации) в США.