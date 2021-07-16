Стало известно, сколько миллионов россиян увлекаются видеоиграми

Видеоиграми в России увлекаются около 77 млн человек. Аудитория выросла в том числе на фоне пандемии COVID-19 — на самоизоляции у граждан появилось больше свободного времени, а потребность в новых интерактивных развлечениях лишь увеличилась, рассказали NEWS.ru в Федерации компьютерного спорта (ФКС) РФ, ссылаясь на портал NewZoo.

Ежегодно ФКС России проводит шесть масштабных турниров, на которых представлены самые популярные соревновательные игры в качестве официальных видов программы. Среди них особенно выделяются: Dota 2 (боевая арена), Hearthstone (соревновательные головоломки), Tekken 7 (файтинг), StarCraft II (стратегия в реальном времени) и NHL 21 (спортивный симулятор про хоккей с шайбой), — подчеркнули в ФКС.

В федерации добавили, что в РФ особо популярны игры серии FIFA (футбольный симулятор), соревнования по которым уже были признаны одной из официальных футбольных дисциплин — интерактивный футбол.

Не стоит забывать и о сверхпопулярных играх жанра шутер: Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, а также о «королевских битвах» Call of Duty: Warzone, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Fortnite и др. Они пока ещё официально не признаны частью компьютерного спорта в России, — резюмировали в ФКС.

Накануне засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2 появился в Сети. Сделал это один из пользователей, желая улучшить точность его дизайна в компьютерной игре War Thunder. Геймер возмутился тем, что разработчики игры неправильно смоделировали танк, и выложил на форуме выдержки из засекреченного пособия по техническому обслуживанию военной техники. Некоторые части текста были затемнены.

Ранее сообщалось, что американская компания — разработчик компьютерных игр Valve презентовала новую игровую консоль Steam Deck. Описание устройства, которое подаётся как «самый мощный многофункциональный портативный игровой ПК в мире», нового процессора достаточно для запуска «новейших высокобюджетных игр». Консоль имеет три варианта моделей, которые отличаются размером памяти: 64, 256 и 512 гигабайт. Аккумулятор может обеспечить от 2 до 8 часов игры.