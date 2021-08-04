Стало известно, как Меган Маркл отметит 40-летие

4 августа Меган Маркл отмечает юбилей — 40 лет. Daily Mail стало известно, как герцогиня Сассекская отметит день рождения. По данным источника, она проведёт этот день в компании Опры Уинфри и других близких людей.

Бывшая актриса, по совету Опры, в честь юбилея наняла организатора звёздных вечеринок Колина Коуи. Он подготовит к вечеринке особняк супругов стоимостью £11 млн в Санта-Барбаре, а также проследит, чтобы были соблюдены все антиковидные меры, которые утверждены в Калифорнии.

Также известно, что принц Гарри уже заказал праздничный торт в пекарне Posies & Sugar. Супруг Меган заранее подготовился к празднику. Торт примечателен тем, что ярусы будут украшены не глазурью, как обычно, а живыми цветами.

Меган хочет небольшой праздник. Всего ожидается около 65 гостей — её близкие друзья и члены семьи, — рассказал СМИ источник.

Американка Меган Маркл была актрисой и фотомоделью. Зрителям она наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». В 2016 году она познакомилась с принцем Гарри, и с 2018-го является его супругой. У пары двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет.

Ранее NEWS.ru рассказал, кем была герцогиня Сассекская до встречи с принцем, а также подготовил фотогалерею.