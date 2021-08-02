Стало известно имя новой ведущей шоу «Орёл и решка»

Телеканал «Пятница!» назвал имя новой ведущей шоу «Орёл и решка». В пятом сезоне, который начнёт выходить в эфир с 21 августа, ею станет звезда фильма «Географ глобус пропил» Анфиса Черных. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Орёл и решка» — ядерная прививка, которая состоит из восторга и шока. Это меняет мироощущение раз и навсегда. И какая бы активная и яркая жизнь у тебя ни была (а у меня была) — всё, что было «до», кажется «слоумо», — приводит слова Черных пресс-служба «Пятницы!».

Анфиса Черных играет в Театре имени Ермоловой, она известна победой в шоу «Последний герой — 7».

25-летняя актриса признаётся: она была постоянной зрительницей шоу «Орёл и решка» и время от времени пользовалась лайфхаками ведущих. И всё-таки открыла для себя много нового, став ведущей телепроекта. Черных оказалась не готова к тем неожиданностям, которые поджидали съёмочную группу в ходе работы.

Ты сталкиваешься с жизнью, у которой есть свой план, и в нём пытаешься реализовать свой. И получается дикий флоу. Одна фантастическая история тут же сменяется другой, фантастика становится твоими буднями, — рассказала Анфиса.

В пятом сезоне ведущие «Орла и решки» отправятся в Грецию, Италию, Намибию, Киргизию и другие страны. Правило золотой карты и 100 долларов, на которые путешествуют Анфиса Черных и Антон Зайцев, в шоу остаётся.

Ранее стало известно, кто победил в шоу «Три аккорда» Первого канала. Лучшего исполнителя шансона из числа звёзд выбрало жюри в составе Александра Розенбаума, Сергея Трофимова и Александра Новикова.