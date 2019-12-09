https://static.news.ru/photo/ba9288f6-1a91-11ea-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Дакота Фэннинг объявляет номинантов 77-й премии кино и телевидения «Золотой глобус». Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Стали известны номинанты премии кино и телевидения «Золотой глобус».

В категорию «Лучший драматический фильм» попали «1917» Сэма Мендеса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два Папы» Фернанду Мейреллиш, сообщает Variety.

В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» отмечены «Меня зовут Долемайт» Крэйга Брюэра, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Достать ножи», Райана Джонсона, «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино и «Рокетмен», Декстера Флетчера.

На звание фильма года на иностранном языке претендуют «Прощание» Лулу Ванга, «Отверженные», Ладжа Ли, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Паразиты» Пон Чжун Хо и «Портрет девушки в огне» Селин Сьямма.

За награду лучшего среди актёров в драматическом фильме поборются Кристиан Бэйл, снявшийся в «Ford против Ferrarri», Антонио Бандерас, сыгравший в картине «Боль и слава», Адам Драйвер за работу в «Брачной истории», Хоакин Феникс за роль Джокера в одноимённом фильме и Джонатан Прайс за киноленту «Два папы».

В номинации «Лучший актёр в комедии или мюзикле» отмечены Дэниел Крейг, сыгравший в «Достать ножи», Тэрон Эджертон за работу в «Рокетмене», Роман Гриффин Дэвис за фильм «Кролик Джоджо», и Эдди Мёрфи за картину «Меня зовут Долемайт».

В категорию «Лучшая актриса» попали Синтиа Эриво за роль в «Гарриет», Скарлетт Йоханссон за «Брачную историю», Сирша Ронан за фильм «Маленькие женщины», Шарлиз Терон за работу в фильме «Скандал» и Рене Зеллверег за исполнение заглавной роли в фильме Джуди.

За награду актрисы года в комедии или мюзикле поборются Ана де Армас за киноленту «Достать ножи», Кейт Бланшетт за работу в фильме «Куда ты пропала, Бернадетт?», Бини Фелдтштейн, сыгравшая в картине «Образование» и Аквафина за «Прощание».

Как писал NEWS.ru ранее фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе стал лидером по количеству номинаций кинопремии «Выбор критиков». Драма претендует сразу на 14 наград, в том числе «Лучший фильм».