США выделят артистам в Таджикистане гранты за исполнение американских песен

Госдепартамент США выделит средства на популяризацию американской культуры в Таджикистане с помощью музыки. В Вашингтоне считают, что это также будет способствовать укреплению позитивных связей между странами, сообщает RT со ссылкой на грант Госдепартамента.

Согласно документу, в республике планируется организовать конкурс местных артистов, исполняющих американские песни. Отмечается, что они должны нести «позитивный посыл» и не содержать ненормативной лексики.

Организации, вовлечённые в проект, должны будут помочь исполнителям в записи композиций, предоставить записанные песни общественности на безвозмездной основе и организовать тур для победителя конкурса по крупным городам Таджикистана.

Минимальный размер гранта составляет $15 тысяч, максимальный — $40 тысяч. Заявки на получение могут подавать некоммерческие, неправительственные организации и организации гражданского общества.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США планировал выделить порядка $350 тысяч на знакомство жителей России с особенностями американской культуры, истории и политики. Реализация соответствующих инициатив была возложена на посольство США в РФ.