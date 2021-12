Shape of You Эда Ширана стала рекордсменом прослушиваний на Spotify

Песня британского исполнителя Эда Ширана Shape of You стала первой в истории, преодолевшей отметку в 3 млрд прослушиваний на Spotify. Рекорд был установлен 22 декабря, пишет портал NME. На официальном канале Эда Ширана на YouTube эта песня набрала более пяти с половиной миллиардов просмотров.

Сингл с песней Shape of You, входящей в альбом «÷» (Divide), вышел на стриминговом сервисе в январе 2017 года.

Эд Ширан записал видеокомментарий для Spotify, заявив, что он в восторге от этой новости, которую назвал «абсолютным безумием». Он признался, что изначально не собирался включать песню в альбом, но один из менеджеров его лейбла убедил его выпустить Shape of You синглом.

Но я хотел выпустить синглом Castle on the Hill. В итоге мы выпустили обе песни сразу, и я оказался не прав. И вот у нас с Shape of You три миллиарда, — добавил Ширан.

Ранее Эд Ширан получил главный приз музыкальной премии MTV Europe Music Awards. Его композиция Bad Habits стала лучшей в номинации «Лучшая песня». Кроме того, Эд Ширан победил в номинации «Лучший исполнитель». Также на главный приз претендовали Джастин Бибер с композицией Peaches, певицы Doja Cat с песней Kiss Me More и Оливия Родриго с композицией Drivers License, рэпер Lil Nas X с треком Montero, а также Бибер и the Kid Laroi с совместной композицией Stay.

Эд Ширан — один из наиболее успешных коммерческих артистов современности, четырежды лауреат премии «Грэмми», пяти премий Brit Awards, шести премий Billboard Awards и многих других.