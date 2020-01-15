https://static.news.ru/photo/1c62c27e-37a4-11ea-85eb-fa163e074e61_660.jpg Джаред Падалеки Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеканал The CW решил перезапустить сериал «Крутой Уокер», который выходил в период 1993–2001 годов с Чаком Норрисом в главной роли.

Главную роль исполнит американец Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное», сообщает Variety.

Сюжет «Крутого Уокера» расскажет рейнджере из штата Техас Корделе Уокере, вдовце с двумя детьми. Вернувшись домой в родной Остин после двух лет работы под прикрытием, он понимает, что здесь его ждёт ещё больше работы.

Кроме того, The CW выпустит сериал «Супермен и Лоис», который расскажет о трудностях современных родителей.

Как писал NEWS.ru, Падалеки задержали в техасском городе Остин за пьяную драку. По словам очевидцев, он напал на бармена в клубе.