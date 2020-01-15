Телеканал The CW решил перезапустить сериал «Крутой Уокер», который выходил в период 1993–2001 годов с Чаком Норрисом в главной роли.
Главную роль исполнит американец Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное»,
Сюжет «Крутого Уокера» расскажет рейнджере из штата Техас Корделе Уокере, вдовце с двумя детьми. Вернувшись домой в родной Остин после двух лет работы под прикрытием, он понимает, что здесь его ждёт ещё больше работы.
Кроме того, The CW выпустит сериал «Супермен и Лоис», который расскажет о трудностях современных родителей.
Как писал NEWS.ru, Падалеки задержали в техасском городе Остин за пьяную драку. По словам очевидцев, он напал на бармена в клубе.
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