«Самый свободный человек»: Хазанов рассказал, как жил Ширвиндт Хазанов: Ширвиндт прожил по-настоящему свободную жизнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Хазанов

Актер Александр Ширвиндт прожил по-настоящему свободную жизнь, которой можно позавидовать, заявил его коллега Геннадий Хазанов во время выступления на похоронах артиста. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в жизни Ширвиндта не было «калькуляции и выгоды».

Здесь нашли свой покой хорошо нам знакомые и даже близкие люди, про каждого из которых можно что-то сказать. Если все лишнее вычленить, я могу сказать про Шуру только одно — из всех перечисленных покоящихся здесь это был самый свободный человек. Этот человек по-настоящему прожил жизнь свободную, без всякой калькуляции, выгоды и целесообразности. Она была завязана при рождении этого человека, — заявил Хазанов.

Он отметил, что позавидовал бы не таланту, наградам, аплодисментам или цветам, которые имел и получал Ширвиндт, а только свободе, «которую он пронес с собой через всю жизнь».

В воскресенье, 14 апреля, на Новодевичьем кладбище хоронят Александра Ширвиндта. Церемония проходит в узком кругу коллег и родных. NEWS.ru публикует кадры с процессии.

Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. На церемонии прощания Хазанов рассказал, что, помимо дней рождения друзей, любимым праздником усопшего было 1 апреля.