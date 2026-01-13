Садальский впервые вышел на связь после сложной операции Садальский заявил, что перенес вторую операцию на сердце

Артист Станислав Садальский сообщил о второй перенесенной хирургической операции на сердце. Он сообщил у себя на странице во «ВКонтакте», что ему был установлен второй стент. Актер также написал, что его планируют выписать из больницы в самое ближайшее время.

А вот сегодня установили второй стент. Коронарография показала 80% стеноз, говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля, — написал артист.

