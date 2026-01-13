Садальский впервые вышел на связь после сложной операции

Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 10:08

Станислав Садальский Станислав Садальский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Артист Станислав Садальский сообщил о второй перенесенной хирургической операции на сердце. Он сообщил у себя на странице во «ВКонтакте», что ему был установлен второй стент. Актер также написал, что его планируют выписать из больницы в самое ближайшее время.

А вот сегодня установили второй стент. Коронарография показала 80% стеноз, говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля, — написал артист.

Ранее легендарный австралийский телеведущий Грег Эванс перенес сложную операцию на сердце. Патология была обнаружена в ходе плановой проверки. В декабре 72-летний Эванс решил пройти профилактическое обследование сердца. Результаты ангиограммы показали ишемическую болезнь с критическим сужением артерий. По словам телезвезды, врачи настояли на срочном хирургическом вмешательстве.

До этого телеведущая Регина Тодоренко рассказала о способах борьбы с хронической болью при сколиозе. По словам знаменитости, ей помогает комплексный подход, включающий заботу о теле и внимательное отношение к ментальному здоровью. Она старается регулярно посещать психолога, делать расслабляющий массаж, заниматься тренировками и использовать специальный ролик для спины. Также в ее программу входит обильное питье теплой воды и прием ванн с магниевой солью.

