Режиссера «Тихого Дона» наградили за вклад в мировой кинематограф Режиссеру Урсуляку вручили приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Урсуляк

Российский режиссер Сергей Урсуляк, который снял такие известные сериалы, как «Ликвидация» и «Тихий Дон», был удостоен приза 46-го Московского международного кинофестиваля. Почетного «Золотого Святого Георгия» ему вручил президент киносмотра Никита Михалков, сообщает ТАСС.

Замечательный режиссер и прекрасный мужик, — заявил Михалков о коллеге во время церемонии закрытия ММКФ.

В ответ Урсуляк подчеркнул, что стоило бы изменить формулировку, с которой он получает награду, на «за вклад кинематографа в меня». По его словам, так было бы честнее и справедливее. Как подчеркнул режиссер, он обязан всем великому советскому кинематографу, который был для него ориентиром в жизни.

Ранее Михалков заявил, что на ММКФ проходят только качественные картины. По его словам, мероприятие никогда не было ангажированным, на него приезжают художники из разных стран, в том числе недружественных. Режиссер выразил мнение, что они так поступают не из-за храбрости, а поскольку уверены в правоте России.

Актер Милош Бикович ранее рассказал, что ждет от Международного московского кинофестиваля качественных картин от режиссеров, с которыми у него не было возможности познакомиться. Он пояснил, что выгода такого мероприятия с культурной точки зрения заключается в открывающихся новых перспективах. Бикович назвал фестиваль коктейлем, «из которого будет потом положительный взрыв креатива».