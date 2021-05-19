Рэпер A$AP Rocky подтвердил слухи о романе с Рианной

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Американский рэпер A$AP Rocky впервые прокомментировал слухи об их отношениях с певицей Рианной (Rihanna). Исполнитель подтвердил роман с R&B-дивой в интервью изданию GQ.

Слухи об отношениях популярных исполнителей появились несколько месяцев назад. Разговоры не умолкали, а, когда пару заметили отдыхающими на Барбадосе, догадки фанатов уже не казались безумными. Влюблённые однако долгое время не подтверждали свои отношения. Наконец, A$AP Rocky прервал молчание.

Любовь всей моей жизни. Моя леди! Это так прекрасно, когда у тебя есть та самая. Она одна ценнее миллиона других подружек, — сказал рэпер о Рианне в интервью.

Журналист в свою очередь отметил, что впервые видел такую реакцию на вопрос о возлюбленной. По его словам, исполнитель, говоря о Рианне, «сиял, как подросток».

В прошлом году 33-летняя исполнительница хита Umbrella официально рассталась с арабским миллиардером. Рэпер в это время не отмечался долгосрочными отношениями: A$AP Rocky встречался с моделями, блогершами и другими известными девушками из мира шоу-бизнеса.

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