Лоза раскрыл причины популярности песен Высоцкого Лоза: Высоцкий был талантливым человеком и трудоголиком, проходных песен у него почти нет

Фото: Vladimir Mekler/Russian Look

Владимир Высоцкий

Знаменитый советский поэт и музыкант Владимир Высоцкий, ушедший из жизни 25 июля 1980 года, был талантливым человеком, трудоголиком, тонко подмечавшим и чувствовавшим внутренние переживания людей, заявил NEWS.ru певец Юрий Лоза. Собеседник отметил, что проходных композиций у исполнителя практически не было. По его мнению, немалая часть произведений в отрыве от голоса Высоцкого «воспринимается совершенно по-другому».

Работа, работа, работа. Высоцкий был талантливым и трудоголиком. По официальной статистике, он написал 600 песен. Это сколько труда, сколько времени, таланта, душевных сил ушло? Причем проходных произведений практически нет. Даже для каких-то постановок, фильмов он делал что-то особенное. Единственное, все-таки Высоцкого надо слушать, он писал песни для их исполнения. У него есть произведения, которые легко читаются, а есть такие, которые воспринимаются без его голоса совершенно по-другому. Талант само собой, но, как говорил кто-то из великих, в создании гениального произведения таланта всего 10%, остальное — труд, — подчеркнул Лоза.

Композитор добавил, что Высоцкий обладал природной наблюдательностью, подмечал интересные детали. Профессия актера помогала ему понимать и изучать других людей.

Все идет в актерскую копилку. Вам нужно изображать других людей, знать, понимать их, изучать их мимику, все их внутренние переживания, все это вы должны передать потом. Высоцкий всегда очень тонко чувствовал внутренние переживания людей, подмечал, — подытожил Лоза.

Высоцкий скончался в возрасте 42 лет во время Олимпийских игр в Москве. Кроме своих песен («Охота на волков», «Чужая колея», «Спасите наши души», «Райские яблоки», «Як-истребитель», «Вес взят», «Моя цыганская» и других), советскому и российскому зрителю исполнитель знаком по роли сотрудника МУРа капитана милиции Глеба Жеглова в многосерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979 год).

Ранее стало известно, что аллея славы российских музыкантов с бюстами работы скульптора Салавата Щербакова может появиться в Москве осенью 2022 года. Как сообщила инициатор проекта, президент национальной премии в области сохранения историко-культурного наследия РФ «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева, там установят 10 бронзовых изображений музыкантов разных эпох. Среди них будут Александр Вертинский, Федор Шаляпин, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Высоцкий, Людмила Зыкина, Юрий Шатунов и Виктор Цой. Еще одной из скульптур, созданной в рамках проекта, станет бюст певицы Жанны Фриске.