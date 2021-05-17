Премия MTV Movie & TV Awards 2021: кто разобрал награды

https://static.news.ru/photo/799f0130-b70c-11eb-aea5-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/MTVAwards

Кино- и телевизионная премия MTV Movie & TV Awards раздала награды в сфере кино и сериалов. На очереди — победители телешоу, а пока рассказываем, кто уже был отмечен зрителями MTV в 2021 году.

Триумфатором премии стал супергеройский проект Marvel «ВандаВижен», взявший сразу четыре награды, — за лучший сериал, лучший бой (Ванда vs. Агата), лучшего злодея (Кэтрин Хан) и лучшую роль в сериале (Элизабет Олсен). Лучшую роль в кино без сюрпризов посмертно вручили Чедвику Боузману за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Актёр скончался в августе 2020 года от рака. В текущем сезоне он стал лауреатом премий «Золотой глобус» и «MTV». «Оскар» номинировал актёра посмертно, однако в итоге отдал награду Энтони Хопкинсу.

Ещё один сериал от Marvel — «Сокол и Зимний Солдат» — забрал в этом сезоне две награды: актёр Энтони Маки за Сокола получил приз как лучший герой, а его коллаборация с Себастьяном Стэном, сыгравшим Зимнего Солдата, была признана лучшим экранным дуэтом. Фильмом года стал «Всем парням: С любовью...», а прорывом года — роль Реже-Жана Пейджа в сериале «Бриджертоны».

Лучший поцелуй зрители-жюри нашли в сериале «Внешние отмели». Его авторами стали главные герои Джон Б. (Чейз Стоукс) и Сара Кэмерон (Мэделин Клайн). За лучшую комедийную роль признание получила Лесли Джонс, которая сыграла главную женскую роль в фильме «Поездка в Америку-2». В номинации «Гений комедии» победу одержал Саша Барон Коэн («Борат-2»).

По мнению кинолюбителей, решающих судьбу номинантов премии путем голосования, лучший испуг показала Виктория Педретти в фильме «Призраки усадьбы Блай». Музыкальной сценой 2021 года признана «Edge of Great» («Джули и призраки»), а специальный приз «Признание поколения» достался в этом году Скарлетт Йоханссон.

Церемония вручения состоялась в ночь на 17 мая в концертном зале Голливуд-Палладиум в Лос-Анджелесе. В ближайшую ночь организаторы также вручат награды за телешоу (Unscripted). Напомним, что в 2020 году торжественную церемонию пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, кто стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». За победу в этом год боролись девушки из 74 стран. Представительница России Алина Санько не прошла в полуфинал конкурса.