Правда ли, что Алла Пугачева получила роль в спектакле во Франции Режиссер Рене Кирсипуу представит во Франции спектакль с Аллой Пугачевой

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Эстонский продюсер Рене Кирсипуу организовал во Франции фестиваль «Летят журавли», в рамках которого будет показан спектакль с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, сообщает MK.RU. Что об этом известно?

Что известно о спектакле с Аллой Пугачевой

Фестиваль будет посвящен литературе и российской истории. Одно из мероприятий планируется акцентировать на личности Аллы Пугачевой. Сообщается, что европейский зритель увидит спектакль «Айсберг», где народная артистка появится заочно. Она предстанет в воображении своей советской поклонницы, которая перестала различать, где она сама, а где ее кумир. По сюжету эта героиня попадает в психбольницу, где ее пытаются избавить от одержимости Пугачевой.

В рамках фестиваля также пройдут мероприятия, посвященные актрисе Маргарите Тереховой. Ее дочь Анна предоставит фотографии из семейного архива и расскажет о том, как сложилась карьера и судьба звезды фильмов «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера» и других. Также во Францию приедет писатель Владимир Сорокин. Он представит проект «15 портретов Федора Достоевского».

Почему Алла Пугачева уехала из России

Алла Пугачева уехала за границу вместе со своим мужем шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вскоре после начала спецоперации на Украине. После того как супруг был признан иноагентом, певица опубликовала в личном блоге обращение, попросив причислить ее к иноагентам, поскольку она разделяет позицию критикующего СВО мужа.

Артистка вместе с семьей обосновалась в Кесарии. Пугачева часто посещает светские мероприятия и концерты коллег. Так, в июле исполнительница приняла участие в фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, вырученные средства с которого пошли на нужды Украины.

Максим Галкин также обещал переводить средства, которые зарабатывает на своих концертах, украинской стороне. По мнению юмориста, он совершает благое дело и помогает Украине справиться с гуманитарной катастрофой.

Какие известны последние новости об Алле Пугачевой

По данным «Царьграда», Алла Пугачева столкнулась с трудностями в получении российских выплат. Из-за санкций и отключения РФ от международной финансовой системы SWIFT Российское авторское общество не может осуществить авторские переводы лицам, находящимся за границей. По аналогичным причинам, по информации издания, певица не может получить пенсионные выплаты.

Бывший стилист народной артистки Джордж Ровалс рассказал, что она вернется в Россию, но «всему свое время». По словам мужчины, певица стала чаще появляться на публике за границей, потому что не может жить без сцены.

«Я с ней переписываюсь эсэмэсками. Она говорит: „Не торопите меня, всему свое время“. Она, конечно, находится в расстройстве из-за того, что такое непростое время сейчас наступило во всем мире», — сказал Ровалс.

Актер Никита Джигурда вступился за Аллу Пугачеву и призвал соотечественников быть к ней добрее. В интервью Диане Кади он заявил, что артистка поддалась влиянию супруга.

«Пугачева — классик, богиня, но волею судьбы из-за любви и привязанности к мужу выбрала его сторону. Я не слышал от нее чернухи», — сказал он.

По мнению Джигурды, Алла Пугачева сама себя наказала, когда оттолкнула от себя многочисленных поклонников, назвав россиян рабами и холопами.

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