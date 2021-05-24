Первый канал посчитал зрителей Евровидения-2021

https://static.news.ru/photo/29dc7a9e-bc73-11eb-90cf-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Первый канал, который вёл в 2021 году трансляцию международного музыкального конкурса «Евровидение», подвёл итоги по просмотрам. В общей сложности канал насчитал в прямом эфире и на своих онлайн-ресурсах более 20 млн просмотров.

Конкурс проходил 18–22 мая в Роттердаме на арене Ahoy. Выступления Манижи на канале Евровидения на YouTube посмотрели 21 млн раз, передаёт Первый канал. Что касается социальных сетей, трансляции в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте» суммарно собрали более 12 млн просмотров от 6,5 млн зрителей. Отмечается, что из них более 5 млн просмотров пришлись на прямые эфиры полуфиналов конкурса 18 и 20 мая.

По данным канала, выступление Манижи привлекло наивысшее внимание зрителей соцсетей. В частности, первый полуфинал собрал в четыре раза больше просмотров, чем второй (Манижа выступала в первом). Чаще пользователи следили за Евровидением с телефонов и других гаджетов, где доступны приложения соцсетей.

Ранее сообщалось, что итоги Евровидения подведены. «Неожиданная» победа группы Måneskin, представляющей Италию, стала вполне ожидаемой для зрителей. Россия — в лице Манижи — заняла лишь девятое место. Рассказали о главных провалах и самых ярких моментах 65-го Евровидения.