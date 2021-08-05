Отец погибшего лжесына Утёсова рассказал об их последнем разговоре

Анатолий Пашинин, настоящий отец погибшего в стрелковом клубе Игоря Утёсова, считавшего себя сыном советского певца Леонида Утёсова (1895--1982), рассказал об их последнем разговоре. Слова мужчины приводит MK.RU.

Четыре дня назад (за четыре дня до самоубийства. — NEWS.ru) Игорь вдруг приехал к нам на дачу. Выглядел он глубоко больным человеком. Сказал, что проходит химиотерапию. <...> Семь лет назад он удалил часть лимфатического узла на шее. В тот день Игорь пришёл просить прощение за всё и хотел поменять фамилию обратно, — рассказал Анатолий Пашинин.

Мужчина пояснил, что несколько лет назад его сын вдруг поменял паспортные данные и вместо Игоря Анатольевича Пашинина стал Игорем Леонидовичем Утёсовым, заявив, будто является внебрачным ребёнком советского артиста. Затем подал иск в суд, требуя подтверждения своего родства с покойным эстрадным музыкантом. Игорь Утёсов снялся в нескольких телевизионных ток-шоу, не раз делал тест ДНК, но многочисленные экспертизы, по словам Анатолия Пашинина, опровергли его генетическую связь с Леонидом Утёсовым.

Игорь никак в это не верил, настаивал на родстве с артистом. Что у него было в голове? — недоумевает отец.

Анатолий Пашинин добавил, что не общался с сыном на протяжении 25 лет. Их последняя встреча состоялась за несколько дней до того, как Игорь Утёсов покончил с собой. В ходе прощального разговора он впервые признался отцу, что болен раком.

Тело Игоря Утёсова (по документам на момент смерти мужчина оставался Утёсовым) было найдено 5 августа 2021 года в частном спортивно-стрелковом клубе в центре Москвы. Погибший оставил предсмертную записку, в которой говорилось, что его «убил рак — клуб не виноват».