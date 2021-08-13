Отец и бабушка певицы Жасмин умерли от коронавируса

Отец певицы Жасмин умер от коронавируса вслед за бабушкой артистки, у него было большое поражение лёгких. Об этом пишет StarHit со ссылкой на представителя певицы.

Лев Манахимов был известным балетмейстером. Он руководил клубом «Пируэт», где учил молодёжь танцевать лезгинку. Его госпитализировали в Дербенте, позже перевезли в Москву, но осложнения оказались слишком серьёзными.

Его привезли в Москву уже с большим поражением лёгких. Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы, — сообщил представитель Жасмин.

До этого умерла бабушка певицы. Жасмин рассказывала, что она всегда отличалась хорошим здоровьем и, если бы не коронавирус, наверняка прожила бы ещё много лет. По словам певицы, её бабушка до последнего не теряла оптимизма. Соболезнования певице выразили многие популярные исполнители.

Ранее сообщалось, что Жасмин пожаловалась на недостаток общения из-за невозможности устраивать частые встречи с друзьями. Артистка объяснила, что на родине её семья очень дружила с соседями, а в элитном подмосковном посёлке она никого не знает. По её словам, живущие сейчас рядом с ней люди тихие, скромные и спокойные.

Жасмин также отметила, что благодаря карантину стала проводить больше времени с детьми и уже привыкла быть с ними рядом всегда.