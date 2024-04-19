«Ну уехали и уехали»: Михалков напомнил покинувшим РФ артистам важный нюанс Михалков сравнил уехавших артистов с иммигрировавшей советской элитой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков на брифинге признался, что ему не жалко уехавших из России артистов. Он сравнил их с иммигрировавшей из СССР элитой и добавил, что эти люди посвятили свою жизнь Родине, даже находясь за ее пределами, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам режиссера, мир не увидел бы многих гениальных произведений, если бы в свое время СССР не покинули величайшие писатели и философы. Их выгнали из страны, потому что эти имена были слишком великими. Сейчас же артисты уехали сами оттуда, где их любили, указал Михалков.

Ну уехали и уехали. <...> Они уехали сами. Они уехали из страны, где их любили, где им платили большие деньги. Почему они уехали? Потому что СВО, агрессия. Твою мать, восемь лет бомбили мирных людей в Донецке, и никто не чесался. Мне не жалко этих людей, — заявил кинодеятель.

Михалков при этом признался, что ему жалко талантливых людей, уехавших из России. К этой категории он отнес комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам кинодеятеля, музыкант был востребован в России, оставив свою страну, он думал, что его жизнь не изменится.