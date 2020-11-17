Николь будет звездой: как живёт ростовский слонёнок у Запашных

Большой Московский цирк летом оказался в центре скандала. Зоозащитники оказались против передачи «краснокнижного» азиатского слонёнка из ростовского зоопарка в звериную труппу Запашных.

Однако и ростовские власти отметили, что Николь в зоопарке негде жить, а другие зоосады оказались не готовы принять её. На помощь пришёл Эдгард Запашный. Но зоозащитники опасаются, что над животным будут издеваться.

В зоопарке слонихе дали кличку Эколь в честь Года экологии, но в цирке имя зверя заменили на Николь. Запашный это объяснил тем, что звук «э» плохо воспринимается животными. При этом в документах слониха остаётся Эколь.

Так ли опасна работа на арене? NEWS.ru побывал на репетиции у Эдгарда Запашного и собрал фотогалерею, как тренируют юную Николь.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru