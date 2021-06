Netflix оставил неполиткорректные цитаты в переводе фильма «Брат»

https://static.news.ru/photo/d31d014c-c2e4-11eb-9a90-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Стриминг-сервис Netflix оставил неполиткорректные цитаты в переводе русских фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». TJournal рассказал, как переводчики справились с непристойными в эпоху культуры отмены фразами.

Сервис оставил слова про «гниду черножопую», а также цитату про то, что «все режиссеры — ****** [гомосексуалы]». Первая фраза получила перевод «you black ass worm» (дословно: «глист черножопый»), а вторую решили перевести дословно: «They're all fags».

Также слова «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» перевели как «Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке». Крылатая фраза Круглого «Кто в Москве не бывал — красоты не видал» получила вполне удачный перевод If you haven't seen Moscow, you haven't seen much, что дословно переводится как «Если не видел Москву, то не видел ничего».

1 июня Netflix добавил в свою библиотеку российские боевики «Брат» и «Брат 2». Режиссёр культовых фильмов Балабанов является обладателем премии «Ника», а также членом Европейской киноакадемии. Большинство его фильмов посвящено жизни 80-х и 90-х годов в России.