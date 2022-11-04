«Мы уже победили»: Россия ответит Западу на отмену русской культуры Корресподент NEWS.ru побывал на организованном Общественной палатой России форуме «Сообщество», где обсуждали культурные вызовы, стоящие перед страной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2 и 3 ноября в Музее Победы в Москве состоялся форум «Сообщество», прошедший под эгидой Общественной палаты (ОП) России. Одним из главных мероприятий стал круглый стол «Противодействие „культуре отмены“ и проекты для новых территорий России. Вызовы, стоящие перед культурным сообществом» с участием представителей ОП в разных регионах страны. Корреспондент NEWS.ru побывал на заседании и узнал, почему общественники считают, что «в культурном плане мы уже победили».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Денис Майданов

«Это наш уникальный исторический шанс»

Форум открыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, музыкант Денис Майданов. Свою речь он начал со слов благодарности президенту Владимиру Путину «за начало СВО, которая помогла в том числе увидеть происходящее вокруг».

Общество было либеральное, очень засиленное западными течениями и направлениями, в том числе в культуре, — подчеркнул Майданов.

Депутат поздравил участников форума с тем, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды уже прошел в нижней палате парламента первое чтение. По мнению Дениса Майданова, этот закон, скорее всего, будет принят, «только штрафы должны быть жесте». Он аргументировал свою позицию жалобами, с которыми к нему как депутату обращаются избиратели. Значительное количество этих обращений, по его словам, касается репертуара культурных учреждений.

Ну, условно, Мариинка: бегают мужчины в голубых лосинах, примеряют туфельку Золушке. Или, допустим, выходит последний фильм «1703» с Куценко, где главный герой (в исполнении актера Павла Табакова. — NEWS.ru) — трансгендер, — рассказал Майданов.

Артист отметил, что эти произведения «созданы до СВО» и «сейчас доживают, а мы должны помочь этому всему скорее дожить».

Кроме того, Майданов заявил, что отечественные артисты, признанные Минюстом РФ иностранными агентами и критикующие специальную военную операцию на Украине, должны быть «полностью отключены от российского информационного поля».

Я считаю, что человек, признанный иноагентом, должен быть полностью отключен от российского информационного поля. Должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, даже упоминание в СМИ. Если у нас сами медиа не понимают, что этот артист, контент нежелательны сегодня здесь, значит, будем помогать им законодательно. Но хочется, чтобы общество само поскорее очистилось. Это наш уникальный исторический шанс — сказал Денис Майданов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ирина Великанова

«Мы не толпа обывателей, у которых отобрали „Макдоналдс“ и „Икею“»

Сам круглый стол о противодействии отмене русской культуры открыла председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам развития культуры и сохранения культурного наследия, директор Музея современной истории России Ирина Великанова. Перечислив примеры притеснения российских артистов после начала СВО и разрыва международных контрактов с теми, кто отказался осудить действия России на Украине, она подчеркнула, что инициатива отмены русской культуры «принадлежит западным политикам, а страдает западный зритель».

Великанова отметила, что гонениям подвергается и отечественное кино, которое «изгоняют со всех западных кинофестивалей», за исключением тех лент, «чьи создатели, как [Кирилл] Серебреников, отрекаются от России». При этом она напомнила, что более 70% россиян, согласно опросу ВЦИОМа, считают: вводить ответные меры против западной культуры в нашей стране не нужно.

Ирина Великанова уверена в высоком интересе россиян к собственной истории и культуре. Она привела в пример выставку в Музее современной истории России «Страна великих свершений», созданную этим летом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По словам Великановой, выставку о «русских первооткрывателях, медиках, изобретателях и других великих фигурах России посмотрели десятки тысяч людей».

Великанова также отметила, что одна из экспозиций Музея была представлена в Мариуполе и «стала там первой выставкой, привезенной после того, что испытал этот многострадальный город».

Мы привезли советскую графику, и меня поразило количество посетителей, которые захотели прикоснуться к культуре. Настолько люди истосковались, — сказала Ирина Великанова.

По ее мнению, «отмена западом России дает нам шанс почувствовать себя не толпой обывателей, у которых отобрали „Макдоналдс“ и „Икею“, а общностью, скрепленной идеалами, убеждениями, которые мы не готовы променять ни на какие блага».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Кофман

«В России произошла серьезнейшая культурная революция»

Значительную часть участников форума «Сообщество» составили представители Общественных палат Донецка, Луганска, Херсона и Запорожской области, вошедших в состав России по итогам референдумов. Все они говорили, что с помощью произведений культуры жителям новых территорий удается «гораздо быстрее интегрироваться в российское общественное, историческое и культурное пространство».

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков рассказал, что культурные учреждения республики сотрудничают с Музеем Победы в Москве с 2016 года и осуществили несколько совместных выставок, посвященных Великой Отечественной войне. Глава ОП ДНР Александр Кофман заявил, что «мы и не заметили, но в России произошла серьезнейшая культурная революция — деятели культуры, которые многие годы вели так называемую антироссийскую повестку, покинули страну или сейчас покидают».

Характерной чертой прошлой культурной элиты, назовем ее так, был патернализм, одним из проявлений которого является защита своего круга при любых условиях. В том числе распределение денежных средств среди своих. Сложившаяся система убивала российскую культуру, считает Кофман.

После отъезда из страны «либералов от культуры», добавил Александр Кофман, ситуация изменилась.

Наконец на сцену выходит Чичерина, которую долгие годы после ее поддержки ДНР давили и закрывали во всех ротациях, выходит Аким Апачев, SHAMAN и Джанго в музыке, появляются нормальные патриотические фильмы, такие как «Солнцепек». То есть, наконец, наша культура победила. Мы уже победили. Но и нам потребуется, как ни странно, быть тоже в какой-то степени патерналистами — поддерживать своих, — подчеркнул председатель ОП ДНР.

Александр Кофман анонсировал создание Всероссийской ассоциации творческих деятелей «Образ будущего», которая объединит «всех творческих людей с единой идеей создания правильного будущего России».

Заместитель председателя ОП России, директор Музея Победы Александр Школьник рассказал о проекте «Главные детские песни», суть которого заключается в «создании нового гражданского патриотического контента» для детей и подростков. Уже написаны 27 песен, к концу учебного года планируется выпустить еще 23. Одна из этих песен «Плечо к плечу» исполнена детским хором «Непоседы» из Луганска и оркестром Луганской филармонии. На композицию сняли видеоклип — на фоне разбитой в 2014-м школы № 7 Луганска.

Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов в своем выступлении назвал отмену русской культуры на Западе одним из проявлений современного фашизма.

Как говорил первый президент Республики Чечня Ахмат Хаджи Кадыров, «без культуры нет нации». Отмена русской культуры — это одно из проявлений фашизма, это культурный фашизм. Как можно отменить то, что создавалось лучшими умами на протяжении столетий? — задался вопросом глава ОП Чечни.

Сербский актер и телеведущий Марко Долаш обратился к участникам форума от имени своих соотечественников, передав привет «от единственной страны в Европе, которая не ввела санкции против России». Марко исполнил под гитару песню Булата Окуджавы «Бери шинель, пошли домой» на русском языке. Он подчеркнул, что сербские артисты «проходят профессиональное обучение по театральной системе Станиславского и Михаила Чехова, другой системы просто нет». Поэтому, по его мнению, «заменить Россию некем и нечем».

Доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина Ольга Воронова поддержала сербского артиста. Она отметила, что «Запад ничего не может противопоставить русской культуре, кроме своей экономики развлечений и индустрии удовольствий, но это абсолютно не равнозначно».