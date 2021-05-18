«Можно было подобрать что-то получше»: Жириновский высказался о Маниже

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с NEWS.ru высказался о Маниже и международном конкурсе «Евровидение». Фракции не понравился текст песни российской певицы, так как «можно было подобрать что-то получше» однако «коли её уже выдвинули» политик желает артистке удачи. Он надеется, что Россия займёт первое место.

По словам политика, внутри страны обсуждался вопрос, кто будет представлять Россию на «Евровидении». В ЛДПР изначально высказывались против, потому что, по мнению фракции, текст Манижи уничижителен по отношению к русской женщине.

Высмеивает фигуру, безотцовщину в России и т.д. Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше. Но коли её уже выдвинули, коли она уже представляет Россию — за кого же нам ещё болеть, как не за неё? — сказал Жириновский.

Кроме того, политик высказался и о самом конкурсе. По его мнению, «Евровидение» в последние годы стало соревнованием для неформалов. В частности, Жириновский считает, что сейчас все соревнуются не в пении, а в том, чтобы удивить зрителей.

То бородатая женщина победила, то какие-то монстры от Финляндии. Может быть, такая слегка цыганская песня, наряды и манеры Манижы действительно дадут ей преимущество, — заключил он.

Ранее сообщалось, что россияне высоко оценили выступление Манижи на «Евровидении». Зрители на ура восприняли яркий, красочный номер певицы и саму песню, вызвавшую так много споров среди российских меломанов.