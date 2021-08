Младенец с обложки альбома Nirvana решил засудить группу

Речь идёт об обложке, на которой изображён младенец в бассейне. Ребёнок на кадре будто плывёт к долларовой купюре, которая прицеплена к рыболовному крючку. Сейчас мужчине 30 лет, и он требует моральной компенсации за изображение его половых органов. Себя он видит жертвой коммерческих сексуальных действий, утверждает, что навсегда потерял способность зарабатывать.

Spencer Elden, who was famously photographed as a baby for Nirvana's iconic Nevermind album cover, is suing the band for child sexual exploitation: https://t.co/yDrCDYO29j pic.twitter.com/XVgUEyOucf