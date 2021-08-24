Младенец с обложки альбома Nirvana решил засудить группу
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
10:52, 25 августа 2021
Фото: spencerelden/instagram.com
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Мужчина, который называет себя младенцем, изображённым на обложке альбома Nevermind известной рок-группы Nirvana, решил засудить коллектив. Американец по имени Спенсер Элден заявил, что его эксплуатировали, передаёт TMZ.
Речь идёт об обложке, на которой изображён младенец в бассейне. Ребёнок на кадре будто плывёт к долларовой купюре, которая прицеплена к рыболовному крючку. Сейчас мужчине 30 лет, и он требует моральной компенсации за изображение его половых органов. Себя он видит жертвой коммерческих сексуальных действий, утверждает, что навсегда потерял способность зарабатывать.
По данным СМИ, иск был подан против множества ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также наследников покойного Курта Кобейна и фотографа обложки. Известно, что ребёнок, ставший звездой не по своей воле, просит от каждого фигуранта дела $150 тысяч, что по нынешнему курсу — более 11 млн рублей.
Отметим, что обложка альбома Nevermind считается одним из самых узнаваемых образов в поп-культуре.
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