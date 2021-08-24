Младенец с обложки альбома Nirvana решил засудить группу

Мужчина, который называет себя младенцем, изображённым на обложке альбома Nevermind известной рок-группы Nirvana, решил засудить коллектив. Американец по имени Спенсер Элден заявил, что его эксплуатировали, передаёт TMZ.

Речь идёт об обложке, на которой изображён младенец в бассейне. Ребёнок на кадре будто плывёт к долларовой купюре, которая прицеплена к рыболовному крючку. Сейчас мужчине 30 лет, и он требует моральной компенсации за изображение его половых органов. Себя он видит жертвой коммерческих сексуальных действий, утверждает, что навсегда потерял способность зарабатывать.

Spencer Elden, who was famously photographed as a baby for Nirvana's iconic Nevermind album cover, is suing the band for child sexual exploitation: https://t.co/yDrCDYO29j pic.twitter.com/XVgUEyOucf — Consequence (@consequence) August 25, 2021

По данным СМИ, иск был подан против множества ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также наследников покойного Курта Кобейна и фотографа обложки. Известно, что ребёнок, ставший звездой не по своей воле, просит от каждого фигуранта дела $150 тысяч, что по нынешнему курсу — более 11 млн рублей.

Отметим, что обложка альбома Nevermind считается одним из самых узнаваемых образов в поп-культуре.

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