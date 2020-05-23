Минкультуры и Роспотребнадзор обсудят варианты рассадки в театрах

https://static.news.ru/photo/1eb60a76-9cd1-11ea-abdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Министерство культуры РФ собирается в конце лета 2020 года направить в Роспотребнадзор рекомендации по безопасной работе театров после отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Ведомство также обсудит варианты рассадки зрителей, рассказала замглавы Минкультуры Алла Манилова.

По её словам, выбор предстоит сделать между неполными залами и закрытыми учреждениями. Чиновница добавила, что рассадка точно не будет подразумевать расстояние между людьми в два метра слева, справа, сзади и спереди. При такой схеме в помещении на 500 человек поместится 75, пишет ТАСС. Манилова отметила, что все варианты необходимо просчитать и протестировать заранее.

В любой стране театры открываются на последней фазе снятия ограничений. Мы очень надеемся, что в сентябре эта фаза, наконец, настанет, — резюмировала замглавы Минкультуры.

Специалисты за последние сутки выявили 9434 новых случая инфицирования коронавирусом нового типа в России. Из них 3966 граждан переносят болезнь без клинических проявлений. Пациенты проживают в 84 регионах страны. За всё время наблюдений в РФ выявили 335 882 заражённых COVID-19 в 85 субъектах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рассадка зрителей в театрах в шахматном порядке сильно ударит по доходам. В этой связи деятели культуры надеются, что эпидемиологическая ситуация улучшится и санитарные требования будут смягчены, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова.