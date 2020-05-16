МХТ им. Чехова отметит День пионерии онлайн

https://static.news.ru/photo/a8ee52ac-9790-11ea-ba93-fa163e074e61_660.jpg Фото: mxat.ru

Московский художественный театр им. Чехова отметит День пионерии. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В МХТ им. Чехова пояснили, что из-за ограничений по коронавирусу театр продолжает работать в режиме онлайн и подготовил новый проект. Он посвящён Дню пионерии, который учредили ещё в СССР, но отмечают и в современной России 19 мая.

С 15 по 18 мая в 14:00, в 16:00 и 18:00 во всех соцсетях МХТ им. Чехова будут опубликованы личные пионерские истории звёзд в проекте «Пионерская быль».

Это станет прологом, как приводит слова из сообщения РИА Новости, к новой благотворительной акции мужского хора творцов им. Гагарина. В него входят Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, Михаил Трухин, Станислав Дужников и Андрей Бурковский.

Артисты расскажут о своём пионерском прошлом, прочитают оду Игоря Верника «Пионерская быль» и вручат финансовую «гагаринскую» премию ветеранам МХТ им. Чехова.

Ранее NEWS.ru писал, что героем первого онлайн-выпуска «Мхатовских пятниц» станет Константин Хабенский.