МХТ им. Чехова отметит День пионерии онлайн

Московский художественный театр им. Чехова отметит День пионерии. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
В МХТ им. Чехова пояснили, что из-за ограничений по коронавирусу театр продолжает работать в режиме онлайн и подготовил новый проект. Он посвящён Дню пионерии, который учредили ещё в СССР, но отмечают и в современной России 19 мая.
С 15 по 18 мая в 14:00, в 16:00 и 18:00 во всех соцсетях МХТ им. Чехова будут опубликованы личные пионерские истории звёзд в проекте «Пионерская быль».
Это станет прологом, как
Артисты расскажут о своём пионерском прошлом, прочитают оду Игоря Верника «Пионерская быль» и вручат финансовую «гагаринскую» премию ветеранам МХТ им. Чехова.
Ранее NEWS.ru писал, что героем первого онлайн-выпуска «Мхатовских пятниц» станет Константин Хабенский.
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