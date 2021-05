Меган Маркл уволила ночную няню Арчи после серьёзного инцидента

https://static.news.ru/photo/ee379bc8-a8f5-11e9-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга принца Гарри Меган Маркл уволила ночную няню их первого ребёнка Арчи после серьёзного инцидента. Королевская пара решила после этого никогда не нанимать сиделку на ночь, передаёт The Mirror.

О произошедшем рассказал друг Меган Омид Скоби (Omid Scobie), выступая в программе «Очень королевский ребёнок: от колыбели до короны» (A Very Royal Baby: From Cradle to Crown). Рассказывать о самом инциденте Скоби не стал, однако заявил, что случай был достаточно серьёзным, чтобы навсегда отказаться от такого метода ухода за детьми.

После приезда Арчи, Гарри и Меган хотели наладить свой режим сна. Тогда, они наняли ночную няню. И хотя я не имею права вдаваться в подробности работы кого-то другого (по юридическим причинам), могу сказать, что инцидент произошёл в одну из первых ночей, — рассказал друг Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри сейчас ожидают рождения второго ребёнка. Вероятно, малыш появится на свет уже летом текущего года.

