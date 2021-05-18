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Меган Маркл уличили во лжи: всему виной архивное фото с Кейт Миддлтон

10:30, 19 мая 2021
Меган Маркл Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

На жену принца Гарри Меган Маркл вновь обрушились обвинения — на этот раз всему виной стало архивное фото, на котором девушка позирует с «виртуальной» Кейт Миддлтон задолго до знакомства с королевской семьёй. Снимок на просторах Интернета нашло издание Daily Mail.

Пользователи сети, активно распространившие кадр, уличили Маркл во лжи, ведь в скандальном интервью Опре Уинфри она заявляла, что до знакомства с супругом не интересовалась его семьёй и их деятельностью в целом. Поклонники посчитали, что снимок является доказательством обратного.

Она же говорила, что не искала информацию о Гарри и его семье до того, как вышла замуж! Связано ли это с тем, что её больше волновало то, что нового в жизни Кейт? — написал один из пользователей Twitter.

На кадре Меган Маркл позирует с журналом, на обложке которого изображена Кейт Миддлтон в 2014 году. Фотография всплыла впервые с тех пор, как герцогиня Сассекская ушла из королевской семьи со своим супругом.

Интервью для Уинфри, взволновавшее общество, вышло 8 марта. Двухчасовой разговор о том, насколько тяжело быть членом монаршей династии, буквально взорвал британское общество и нанёс серьёзный удар по престижу Букингемского дворца.

Ранее сообщалось, что трагические события, происходящие в мире, поменяли мнение Маркл о светских мероприятиях. В частности, беременная бывшая актриса намеренно отказалась от идеи устраивать традиционную вечеринку по случаю предстоящего рождения малыша — так называемый baby shower.

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