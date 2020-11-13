Матвиенко назвала Джигарханяна настоящим творцом

https://static.news.ru/photo/926afcde-266e-11eb-97c0-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Russian Look

Народный артист СССР Армен Джигарханян оставил после себя богатое наследие и был большим мастером и настоящим творцом. Такие слова в адрес легенды советского и российского кино и театра, скончавшегося в возрасте 85 лет, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в телеграмме с соболезнованиями.

Большой мастер, выдающийся деятель культуры Армен Борисович был настоящим творцом, разносторонне одаренным человеком, любившим жизнь и людей, бесконечно преданным делу, которому служил долгие годы, — отметила Матвиенко в телеграмме.

Джигарханян оставил яркий след в искусстве. Она отметила, что он был не только уникальным актёром, но и мудрым наставником, который внёс огромный и неоценимый вклад в развитие искусства театра и кино. Кроме того, после Джигарханяна останется и целая плеяда его талантливых учеников и последователей. Джигарханян, по мнению Матвиенко, обладал огромным профессиональным опытом и безграничным обаянием.

Матвиенко напомнила, что почти четверть века Джигарханян руководил театром, который основал сам. Он стал важной частью культурной жизни Москвы, а все, кто знал артиста, запомнят его как щедро дарившего свой талант человека высоких душевных качеств.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября.

Прокомментировала смерть актёра и бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Женщина заявила, что если бы в последние годы рядом с артистом находилась она, «всё было бы совсем по-другому».

Как писал NEWS.ru, стало известно, кому достанется всё наследство Джигарханяна.